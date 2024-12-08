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15:13, 8 декабря 2024

Отключение интернета создало проблемы жителям Дагестана, Ингушетии и Чечни

Махачкала. Фото пресс-службы администрации Махачкалы https://mkala.ru/mycity/media/29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Дагестана, Ингушетии и Чечни пожаловались на потерю доступа к мессенджерам и другим зарубежным интернет-сервисам из-за учений Роскомнадзора.

Как писал "Кавказский узел", 6 декабря жители Дагестана, Ингушетии и Чечни столкнулись с ограничением доступа к зарубежному сегменту интернета. Роскомнадзор объяснил ограничения плановыми учениями на случай отключения от глобальной сети.

В Дагестане 7 декабря не работали мессенджеры, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев. «Это огромное ущемление нашего региона, но не потому, что решили ущемить Северный Кавказ, а потому, что решили проверить, насколько серьезной может быть ситуация при отключении Интернета в каком-либо регионе или по всей стране», - сказал журналист.

Он отметил, что VPN или прокси-программы помогли пользователям обойти ограничения. «К VPN сейчас двойственное отношение. С одной стороны, его запрещено пропагандировать, а с другой – нет прямого запрета на его использование», - отметил Фатуллаев.

Приходилось пользоваться простой связью

Адвокат Сапият Магомедова также сообщила, что в Дагестане 7 декабря не работали WhatsApp* и Telegram. «Поэтому приходилось пользоваться простой связью», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Проблемы с интернетом начались в Дагестане еще 1-2 месяца назад, поделился наблюдениями глава ОНК республики Шамиль Хадулаев. «Интернет то пропадал, то вновь появлялся, провайдеры не могли обеспечить заявленную скорость», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Даже с «Яндексом» было затруднительно работать

Схожая ситуация наблюдалась 7 декабря и в Ингушетии. По словам директора научной библиотеки Ингушского госуниверситета Адама Мальсагова, не работали WhatsApp*, YouTube и ряд других сервисов. «Даже с [российским поисковиком] «Яндексом» было затруднительно работать», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"

Еще один житель Ингушетии на условиях анонимности сообщил, что интернет работал "с большими перебоями", и только к вечеру 7 декабря "всё нормализовалось". «Не работал Telegram и вообще все мессенджеры. YouTube загружался, а потом через 1-2 минуты начинал тормозить. Дети жаловались, что даже видеоигры не грузились», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

О проблемах с доступом к зарубежным ресурсам в Чечне сообщил 7 декабря читатель "Кавказского узла" с ником quincy_pollich. "В Чечне сегодня проблемы с Интернетом, вернее с доступом к зарубежным ресурсам. Некоторые знакомые жалуются также на сбои в работе Ватсап* и Телеграм", - написал он в своем комментарии.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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