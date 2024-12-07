Интернет ограничен в Дагестане, Ингушетии и Чечне из-за учений Роскомнадзора

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Жители Дагестана, Ингушетии и Чечни столкнулись с ограничением доступа к зарубежному сегменту интернета. Роскомнадзор объяснил ограничения плановыми учениями на случай отключения от глобальной сети.

Роскомнадзор дал разъяснения в связи с информацией о проблемах с доступом к некоторым интернет-ресурсам в Дагестане. Ведомство объяснило это проведением учений по проверке безопасности и устойчивости российского сегмента интернета "на случай отключения от глобальной сети", сообщил вечером 6 декабря "Интерфакс".

"В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети "Интернет" и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи", - процитировало агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению ведомства, проверка готовности ключевых систем обеспечения устойчивости работы российского сегмента интернета проводятся ежегодно. График учений утверждает Минцифры по согласованию с ФСБ и РКН, говорится в публикации.

Объяснению ведомства предшествовало сообщение дагестанского оператора «Эллко» о том, что неполадки с доступом к ряду сайтов и сервисов связаны с учениями «по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети Интернет», сообщило 6 декабря РБК.

"Уважаемый абонент, в связи с проводимыми учениями Роскомнадзора по отработке сценариев отключения доступа к зарубежному сегменту сети Интернет, сегодня 6.12.2024г с 16:00 наблюдаются ограничения в доступе к некоторым сайтам и сервисам... К сожалению, мы не можем повлиять на данную ситуацию. Предполагаемое время восстановления, в 16:00 7.12.2024", - говорится в сообщении в телеграм-канале "Эллко". По состоянию на 17.12 мск 7 декабря, оператор не сообщил в своем телеграм-канале о снятии ограничений.

В зоне блокировки доступа к зарубежному сегменту интернета оказались три республики СКФР: Дагестан, Чечня и Ингушетия, сообщает сегодня "Черновик".

Многие пользователи обратили внимание на "перебои в работе некоторых сервисов и ВПН в нескольких северокавказских республиках", сообщил 6 декабря в своем телеграм-канале интернет-провайдер ООО "ИТТ". "К сожалению, операторы связи не могут повлиять на ситуацию", - говорится в публикации, которая была отредактирована в 21.55 мск 6 декабря.

В первоначальном варианте публикации утверждалось, что Роскомнадзор "отключает Россию от мирового интернета", сообщил источник "Кавказского узла", предоставив скриншот публикации.

О проблемах с интернетом сегодня сообщил читатель "Кавказского узла" с ником quincy_pollich. "В Чечне сегодня проблемы с Интернетом, вернее с доступом к зарубежным ресурсам. Некоторые знакомые жалуются также на сбои в работе Ватсап* и Телеграм. По неподтверждённым данным, Роскомнадзор проводит какие-то учения по блокировке зарубежных сервисов", - написал он в своем комментарии.

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