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23:56, 10 марта 2025

Минцифры Дагестана призвало разблокировать Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Дагестане спокойная общественно-политическая ситуация, и блокировка Telegram не требуется, заявило Минцифры Дагестана, указав, что ограничение свободы общения мешает жителям республики и туристам.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram "часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]". Власти только сейчас признали блокировку Telegram в Дагестане и Чечне, хотя уже несколько месяцев отсутствует доступ к мессенджеру в этих республиках и в Ингушетии, указали местные жители.

В декабре 2024 года жители Дагестана, Ингушетии и Чечни столкнулись с ограничением доступа к зарубежному сегменту интернета. Роскомнадзор объяснил ограничения плановыми учениями на случай отключения от глобальной сети. Жители республик пожаловались на потерю доступа к мессенджерам и другим зарубежным интернет-сервисам.

Общественно-политическая ситуация в регионе была и остается стабильной, и необходимости в длительной  блокировке Telegram, одной из самых популярных платформ для общения в регионе, нет, заявило сегодня министерство цифрового развития Дагестана.

Блокировка Telegram создаёт определённые сложности, так, многие пользователи вынуждены прибегать к использованию VPN-сервисов для доступа к мессенджеру, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

"Мы понимаем, насколько важно для жителей республики и наших гостей сохранять доступ к удобным и привычным средствам связи. Надеемся, что федеральные органы власти найдут решение, которое позволит минимизировать негативные последствия блокировки и смогут найти баланс между обеспечением безопасности и соблюдением прав граждан на свободное общение", — заявил министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов.  

Ведомство отметило, что озабочено удобствами для приезжающих в республику туристов. "Особое внимание мы уделяем тому, что Дагестан ежегодно посещает большое количество туристов, и блокировка Telegram создаёт неудобства не только для местных жителей, но и для всех, кто приезжает к нам отдыхать", - говорится в сообщении.

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Автор: "Кавказский узел"

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