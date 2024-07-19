19 июля 2024, 07:47

Модератор канала "Утро Дагестан" осужден на два года

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Суд в Дагестане признал Ислама Мусагаджиева виновным в призывах к экстремистской деятельности.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября 2023 года стало известно о задержании в Махачкале и аресте местного жителя Ислама Мусагаджиева, который, по версии правоохранителей, связан с Telegram-каналом "Утро Дагестан".

30 октября 2023 года основатель Telegram Павел Дуров пообещал заблокировать призывавшие к насилию каналы, опубликовав в своем Telegram-канале скриншот сообщения канала "Утро Дагестан". Спустя несколько минут канал стал недоступен.

18 июля стало известно, что Акушинский районный суд Дагестана признал виновным Мусагаджиева в совершении преступления предусмотренного статьей 280.4 УК РФ - Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Мусагаджиев приговорен к двум годам лишения свободы, сообщается на сайте суда.

Ранее во время обыска у Мусагаджиева нашли 11 коктейлей Молотова, камуфляжную одежду и листовки с призывами отделить Кавказ от России, утверждает телеграм-канал Dagpravda. По версии правоохранителей, Мусагаджиев регулярно получал инструкции и переписывался с основным администратором "Утро Дагестан", который находится в Турции.

Глава Дагестана Сергей Меликов в обращении, опубликованном в его телеграм-канале в ночь с 30 на 31 октября 2023 года, заявил, что на массовые протесты в аэропорту Махачкалы повлияли "враги Дагестана и России", которые применили принцип "разделяй и властвуй".

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. В больницах остаются пять пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав. Уголовное дело о массовых беспорядках передано московским следователям, сообщило следствие. К вечеру 30 октября силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, проведены 50 обысков, отчиталась полиция. Семь человек были арестованы по обвинению в мелком хулиганстве.

"Кавказский узел" также писал, что ранее силовики несколько раз отчитывались о задержании администраторов Telegram-канала "Утро Дагестан". Так, 31 августа 2023 года, "Известия" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили об обысках по 13 адресам у "пособников и модераторов" Telegram-канала "Утро Дагестан", у них были изъяты компьютерная техника и средства связи. Издание на своем сайте опубликовало, как утверждается, видео обысков, однако в 30-секундном ролике видно лишь, как силовики заходят в частный дом и идут по двору, а затем стучат в дверь.

30 сентября 2022 года силовики сообщили, что в Дагестане задержаны администраторы Telegram-каналов, публиковавших призывы к акциям протеста против мобилизации. Из опубликованного тогда видео следует, что в числе задержанных не менее пяти человек. Однако каналы, которые публиковали призывы к акциям, в том числе и "Утро Дагестан", продолжили работу.

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Примечание:

"Протоколы на участников антисемитской акции в Хасавюрте поступили в суд", "Представитель Палестины при ООН осудил беспорядки в аэропорту Махачкалы", "Власти Израиля сочли опасным для граждан страны пребывание на юге России".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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