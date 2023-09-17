Источники сообщили о задержании администратора телеграм-канала «Утро Дагестан»

17 сентября 2023, 22:57

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Силовики в Махачкале задержали местного жителя Ислама Мусагаджиева, который, по версии правоохранителей, связан с телеграм-каналом «Утро Дагестан». Суд арестовал задержанного на два месяца.

О задержании Ислама Мусагаджиева телеграм-каналы сообщили 16 сентября.

По данным телеграм-канала SHOT в ходе обыска в его доме нашли коктейли Молотова, камуфляжную одежду, разгрузку и листовки.

Советский районный суд Махачкалы отправил Мусагаджиева в СИЗО на два месяца сообщило сегодня, 17 сентября ВГТРК «Дагестан». «Он обвиняется в антиконституционных призывах к изменению государственного строя. Соответствующие тексты были им размещены в телеграм-канале „Чат Утро Дагестана“, который, по оперативным данным, курируется украинскими спецслужбами», - заявила гостелекомпания.

На сайте Советского районного суда Махачкалы сегодня была опубликована информация об избрании меры пресечения местному жителю, однако его имя в сообщении не указывается.

17 сентября в Советский районный суд Махачкалы поступило ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу тридцатилетнему жителю Республики Дагестан, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, с использованием сети «Интернет»), говорится в пресс-релизе.

"По версии следствия, в мае текущего года мужчина в одном из телеграм-каналов разместил комментарии, содержащие, согласно заключению специалиста, высказывания, допускающие интерпретацию в качестве побуждения к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Суд, рассмотрев поступивший материал, постановил избрать подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, до 16 ноября 2023 года", - говорится в релизе.

Администраторы телеграм-канала сегодня опубликовали пост, в котором заявили, что «Утро Дагестан» не знает,кто такой Ислам Мусанаджиев. "У нас никогда не было такого админа", - говорится в сообщении.

У канала «Утро Дагестан» более 54 тысяч подписчиков, в нем публикуются материалы с резкими оценками СВО, проводимой на Украине, и критикой в адрес властей Дагестана и России.

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