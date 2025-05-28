Telegram заработал в Дагестане

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В Дагестане заработал мессенджер Telegram после нескольких месяцев блокировки.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram "часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы".

Власти только сейчас признали блокировку Telegram в Дагестане и Чечне, хотя уже несколько месяцев отсутствует доступ к мессенджеру в этих республиках и в Ингушетии, указали местные жители.

Мессенджер Telegram снова работает в Дагестане без VPN, сообщил 27 мая автор телеграм-канала "Спросите у Расула". При этом он отметил, что официальных комментариев о причинах блокировки мессенджера "так и не последовало".

Снятие блокировки подтвердил изданию "Ведомости" источник, близкий в правительстве Дагестана. При этом источник отметил, что это произошло неделю тому назад, но "люди на автомате на это не обращали внимание".

В Чечне, добавляет издание, блокировка мессенджера сохраняется.

10 марта Минцифры Дагестана призвало отменить блокировку. В Дагестане спокойная общественно-политическая ситуация, и блокировка Telegram не требуется, заявило ведомство, указав, что ограничение свободы общения мешает жителям республики и туристам.

Версия властей о блокировке Telegram в Дагестане в ответ на разгром махачкалинского аэропорта не выглядит правдоподобной, считают местные эксперты. На фоне блокировок жители региона все чаще пользуются VPN.

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