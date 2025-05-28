Разблокировка Telegram в Дагестане оказалась кратковременной

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Мессенджер Telegram, который после нескольких месяцев блокировки заработал в Дагестане без ограничений, вновь оказался заблокированным. Кратковременное восстановление доступа к мессенджеру совпало по времени с визитом представителя МИД Марии Захаровой в республику.

Как писал "Кавказский узел", мессенджер Telegram с 26 мая снова работает без VPN в Дагестане, сообщил 27 мая блогер Расул Асад в своем телеграм-канале "Спросите у Расула". Снятие блокировки подтвердил изданию "Ведомости" источник, близкий к правительству Дагестана. Он отметил, что в Чечне блокировка мессенджера сохраняется.

8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram "часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]". Власти только теперь признали блокировку мессенджера, хотя уже несколько месяцев отсутствует доступ к Telegram, указали местные жители.

Telegram не доступен в Дагестане без VPN, сообщил сегодня источник "Кавказского узла" в Дагестане. "Без ВПН не работает Телеграм. Слышал, что кабельный интернет от вайфай только заработал, но вот сейчас отключил ВПН, сижу через вай-фай, не работает всё равно. Другие друзья тоже подтверждают, что не работает. Но как говорят, это к приезду Захаровой где-то как-то заработал", - рассказал он.

Разблокировка мессенджера совпала по времени с приездом в Дагестан представителя МИД Марии Захаровой, сообщил в своем телеграм-канале "Черновик".

"Читатели "Черновика" и админы телеграм-каналов наблюдали, что приезд официального представителя МИД России Марии Захаровой сопровождался двумя чудесными событиями: как только Мария Захарова приехала — заблокированный Telegram стал работать без прокси и впн (правда, на устройствах, работающих через вай-фай); как только Мария Захарова уехала — заблокированный Telegram перезаблокировался снова", - говорится в публикации издания.

Захарова уехала, что ли? Что-то Telegram перестал работать

На это же обратило внимание дагестанское издание "Новое дело". "Захарова уехала, что ли? Что-то Telegram перестал работать без ВПН", - говорится в публикации, размещенной в телеграм-канале издания вечером 27 мая.

Информацию о том, что Telegram доступен в Дагестане без VPN, опроверг сегодня и читатель "Кавказского узла" с ником Ki Du. "Ложь, блокировку сняли на время приезда Захаровой буквально вчера. Да и работает далеко не везде", - написал он.

Мария Захарова находилась в Дагестане 26 и 27 мая, приехав туда в связи с организованным при участии МИД пресс-туром. Вечером 27 мая она прокомментировала в своем телеграм-канале информацию о том, что разблокировка Telegram связана с ее приездом.

"С неподдельным интересом, переходящим в троллинг, ознакомилась с мнением достопочтенных дагестанских оппозиционных ресурсов относительно моего, как они сказали, визита. Тезисно: «Как только Мария Захарова приехала — заблокированный Telegram стал работать без прокси и впн (правда, на устройствах, работающих через вай-фай)». — Завидую, у меня всё работало не очень. «Как только Мария Захарова уехала — заблокированный Telegram перезаблокировался снова». — Я ещё не уехала", - написала она.

Напомним, 10 марта Минцифры Дагестана призвало отменить блокировку мессенджера. В Дагестане спокойная общественно-политическая ситуация, и блокировки Telegram не требуется, заявило ведомство, указав, что ограничение свободы общения мешает жителям республики и туристам.

Версия властей о блокировке Telegram в Дагестане в ответ на беспорядки в махачкалинском аэропорту не выглядит правдоподобной, считают местные эксперты. На фоне блокировок жители региона все чаще пользуются VPN.

В декабре 2024 года жители Дагестана, Ингушетии и Чечни столкнулись с ограничением доступа к зарубежному сегменту интернета. Роскомнадзор объяснил ограничения плановыми учениями на случай отключения от глобальной сети. Жители республик пожаловались на потерю доступа к мессенджерам и другим зарубежным интернет-сервисам.

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