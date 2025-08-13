Махачкалинцы рассказали о сложностях при подключении к точкам бесплатного Wi-Fi

Отключения мобильного интернета в Махачкале продолжились сегодня, при этом при публичная точка доступа на площади Ленина имеет крайне ограниченный радиус действия, рассказали жители города. Они пожаловались на сложности с вызовом такси, покупкой билетов, звонками.

Как писал «Кавказский узел», из-за отключений мобильного интернета невозможно вызвать такси, расплатиться картой, пожаловались жители

Махачкалы и Каспийска. Власти республики назвали это временной мерой в связи с возможной угрозой пролета БПЛА над территорией Дагестана. Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что власти работают над расширением сети публичных точек доступа Wi-Fi на всех общественных территориях городов Махачкалы и Каспийска: в парках и скверах, торгово-развлекательных комплексах, магазинах и филиалах МФЦ, отметив, что первые такие точки уже появились на центральной площади Махачкалы.

В Махачкале мобильный интернет заработал только поздно вечером 12 августа, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Арсен. Сегодня августа проблемы с интернетом возобновились, уточнил он.

"Такси в приложении «Яндекс» вызвать было нереально. Пытались через местную фирму такси, где можно сделать заказ по телефону. Сказали, время ожидания составит не менее 20 минут, и то не факт, что найдется свободный водитель», - рассказала Индира.

"К нам пришли гости, хотели, как обычно, через приложение на телефоне заказать еду, но не смогли подключиться. Интернет через Wi-Fi в доме

работал почему-то тоже с перебоями", - говорит Наби.

"Нам срочно надо было ехать в Москву из-за болезни родственника. Не могли заказать авиабилеты, приложение не работало. Еле нашли в Махачкале кассу, которая продавала «бумажные» билеты, опоздали, на данную дату не было", - рассказал Марат.

"Мы с женой пришли в магазин, наличных с собой не было. Приложение банка не работало, чтобы оплатить покупку. Хорошо, магазин по соседству, договорились, что потом занесем наличные», - говорит Рамиз.

Житель Махачкалы Мурад попытался подключиться к публичной сети на центральной площади Махачкалы. "Мобильный интернет не ловился. Только возле администрации Махачкалы появилась сеть «Lenin square». Подключиться было трудно, если только подойти близко к ступенькам входа к мэрии. Потом там попросили номер телефона и другие персональные данные. Зачем я должен это давать в непонятной публичной сети? Обещали просто публичную точку. Люди должны у ступенек мэрии ловить интернет?. Если человек в городе, ему нужно срочно связаться с родными, должен бежать на озвученную Минцифры Дагестана точку? Да и этих локаций никто не назвал", - рассказал Мурад.

Житель Махачкалы Абдурагим рассказал, что в городе власти не создали, как обещали, на общественных территориях точки бесплатного интернет- доступа. "Торговые центры, магазины, другие организации имеют свои сети Wi-Fi. Спасибо, зашли сегодня в аптеку, нам дали пароль, мы смогли поговорить с ребенком, который находился один дома. До этого не было никакой связи, мы волновались. Многие магазины, кафе, учитывая ситуацию, разрешают подключиться к своим сетям Wi-Fi. Но это их заслуга, а не властей Дагестана, как нам обещали», - говорит мужчина.

Муниципальным и республиканским властям надо быть расторопнее в таких ситуациях, указал автор Telegram-канала "Махач, че стало?". "Сделайте вы уже по городу огромные зоны бесплатного вай фая и задействуйте их в случае вот таких именно ситуаций. От того, что вы на территории площади где-то там вай фай сделали, абсолютно проблему не решает. Махачкала - это не только площадь, но и Редукторный, Сепараторный, Ленинкент, Аметхан Султана и так далее. Сделайте равномерную зону покрытия вай фаем по городу и информационно донесите до населения обо всех точках где человек может поймать связь. А призывать население измученное отключениями света, воды и газа, ещё и терпеть отключения связи абсолютно не продуктивное решение", - написал он сегодня.

Отметим, Роскомнадзор сообщил сегодня об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp*.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан», – заявило ведомство.

Напомним, 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]. Власти признали блокировку мессенджера лишь в марте, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев, указали местные жители. Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД России Марии Захаровой, затронула только часть пользователей мессенджера в республике, а с 28 мая доступ к мессенджеру из Дагестана вновь был закрыт.

