09:43, 12 августа 2025

Жители Дагестана столкнулись с трудностями из-за отключений мобильного интернета

Сообщение об отсутствии интернета. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за отключений мобильного интернета невозможно вызвать такси, расплатиться картой, пожаловались жители Махачкалы и Каспийска. Власти республики назвали это временной мерой в связи с возможной угрозой пролета БПЛА над территорией  Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", оператор МТС в Дагестане перед Днем Победы предупредил абонентов о "временных сложностях" с мобильным интернетом. Жители Махачкалы на фоне перебоев со связью и мобильным интернетом в День Победы столкнулись с проблемами при вызове такси и скачком цен на перевозку пассажиров.

Сегодня с утра не работает мобильный интернет в Махачкале, рассказал корреспонденту «Кавказского узла»  Эльдар. "Надо было отвезти детей в школу, и самому поехать на работу, но не работает приложение вызова такси. При использовании Wi-Fi приложение
открывается, но, видимо из-за того, что водители не могут к нему подключиться, цены бешеные – вместо обычных 200 рублей, показывает
сумму 600 рублей", - говорит мужчина.

Скорее всего, причина не в БПЛА, а опасения властей в связи с возможными протестными акциями, из-за отключений света и воды

При отсутствии мобильного интернета не работают приложения банков, невозможно расплатиться картой, говорит житель Каспийска Мурад.
«Ранее приходило СМС, что ограничен мобильный интернет в связи с угрозой БПЛА. Последнее такое сообщение было 10 августа, но вчера и
сегодня нет мобильного интернета. Кроме того, почему-то стали блокироваться аудиозвонки через WhatsApp* и Telegram», - рассказал мужчина.

«Скорее всего, причина не в БПЛА, а опасения властей в связи с возможными протестными акциями, из-за отключений света и воды», -
считает Гаджи.

Махачкалинские чиновники сообщили 9 августа, что в соцсетях распространяются призывы к массовым протестам против отключений электричества и пригрозили ответственностью за несанкционированные акции. Чаще всего за неделю с четвертого по 10 августа жители Дагестана жаловались в Центр управления регионом на отсутствие электричества и отсутствие воды. Больше всего жалоб, 3474, поступило из Махачкалы.

Туристка из Самары Мария рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что вчера не смогла вызвать такси из-за неработающего приложения. «Хотели дойти до гостиницы по карте, но и карты на телефоне не открывались. Хорошо, местные жители проводили. У нас в городе такого не бывает», - говорит Мария.

"Может, пора уже разбудить того мужика, который в Дагестане включает и выключает мобильный интернет? Это что за опасность БПЛА такая, которая с 10 часов утра длится? Уже везде: в Сочи, Краснодаре, Владикавказе, прочих субъектах страны отменили эту опасность, а у нас она всё длится и длится. Что за не сбиваемые БПЛА такие летят в Дагестан, что до сих пор сидим без интернета? Или под предлогом БПЛА местные власти решают свои проблемки? Типа, отключим интернет и люди меньше будут писать про отсутствие света, воды? То есть, критиковать критикуйте, главное, чтобы Москва про это не знала?», - опубликовал 10 августа Telegram-канал «Черновик» обращение читателя.

Враги используют технологии против нас, управляя дронами посредством мобильного интернета

Отключения мобильного интернета прокомментировали глава Дагестана Сергей Меликов и министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов. «Эти меры – не прихоть, а необходимость. Враги используют технологии против нас, управляя дронами посредством мобильного интернета. Сейчас Минцифры и операторы связи делают всё возможное, чтобы смягчить неудобства и как можно быстрее восстановить работу всех сервисов», - сообщил в своем Telegram-канале Меликов.

«Министерство цифрового развития Дагестана совместно с операторами связи предпринимает все необходимые меры для минимизации этих
неудобств и скорейшего восстановления работы всех сервисов. В настоящее время продолжают функционировать проводные сети связи и
точки доступа Wi-Fi, которые можно использовать для доступа в интернет. Мы активно работаем над расширением сети публичных точек доступа Wi-Fi на всех общественных территориях городов Махачкалы и Каспийска: парках и скверах, торгово-развлекательных комплексах, магазинах и филиалах МФЦ. Первые такие точки уже сегодня появились на центральной площади города Махачкалы», - сообщил Юрий Гамзатов.

Напомним, 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram &quot;часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]&quot;. Власти признали блокировку мессенджера лишь в марте, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев, указали местные жители. Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД России Марии Захаровой, затронула только часть пользователей мессенджера в республике, а с 28 мая доступ к мессенджеру из Дагестана вновь был закрыт.  

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Олег Ионов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

