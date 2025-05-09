Жители Махачкалы пожаловались на проблемы с вызовом такси в День Победы

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Махачкалинцы на фоне перебоев со связью и мобильным интернетом в День Победы столкнулись с проблемами при вызове такси и скачком цен на перевозку пассажиров.

Как писал "Кавказский узел", отключения мобильного интернета на время празднования дня Победы запланированы на Кубани, в Ростовской и Волгоградской областях, сообщили источники. Оператор МТС в Дагестане предупредил абонентов о "временных сложностях" с мобильным интернетом.

По словам жителей Махачкалы, опрошенных корреспондентом "Кавказского узла", другие мобильные операторы, кроме МТС, не распространяли сообщений об отключении мобильного интернета, но сложности наблюдались и у них.

С утра 9 мая до вечера сотовая связь и мобильный интернет работали в городе с большими перебоями, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители. "Мне с утра надо было ехать на работу, я владелец сети гастрономов. Мэрия города заранее предупредила, что в центре будет запрещено движение транспорта. Хотел вызвать такси хоть до ближайшей локации, но доступа к сервису Яндекс-такси не было", - говорит Наби.

Мобильный интернет с утра до 18.00 полностью отсутствовал, рассказала пользователь МТС, махачкалинка Наида.

"Дома с Wi-Fi интернет работал с перебоями, как вышла в город, интернета не было, и обычные звонки работали с перебоями", - рассказала она.

Не могли вызвать такси через приложение, когда дозвонились до местного агрегатора, цена шокировала

Работник клининговой компании Зарема рассказала, что утром 9 мая им поступил заказ на работу.

"Не могли вызвать такси через приложение, когда дозвонились до местного агрегатора, цена шокировала – 650 рублей, тогда как в обычное время она составляла не более 200 рублей", - говорит Зарема.

Водитель "Яндекс.Такси" Расул рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что с утра 9 мая приложение вызова машин практически не работало из-за блокировки.

"Приложение зависало и не открывалось, поэтому многие водители отказались от поездок в центр города. На окраине Махачкалы вызовы как-то проходили", - говорит водитель.

"Связь в городе с утра до вечера была ужасная. У меня оператор "Мегафон", в центре города невозможно было дозвонится, мобильный интернет не работал", - рассказал махачкалинец Арсен.

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