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Кавказский узел

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05:53, 9 мая 2025

Ограничения связи в праздничные дни затронули юг России

Девушка пытается поймать связь. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Отключения мобильного интернета на время празднования дня Победы запланированы на Кубани, в Ростовской и Волгоградской областях, сообщили источники. Оператор МТС в Дагестане предупредил абонентов о "временных сложностях" с мобильным интернетом.

Как писал "Кавказский узел", глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил жителей республики, что во время празднования Дня Победы в некоторых районах возможны сбои в работе сотовой связи и мобильного интернета. Об ограничениях мобильного интернета в связи с празднованием Дня Победы сообщали также власти Москвы.

Карту с регионами России, откуда 8 мая поступали обращения о перебоях или полном отключении мобильного интернета, опубликовал Telegram-канал “НА СВЯЗИ”, отслеживающий сбои в работе телекоммуникаций. В числе таких регионов по состоянию на 18.20 мск 8 мая оказались Краснодарский край, а также Ростовская и Волгоградская области. Данных о том, сохраняются ли проблемы в этих регионах, по состоянию на утро 9 мая нет. 

Карта из телеграм-канала "НА СВЯЗИ" https://t.me/na_svyazi_helpdesk/560Ограничения работы мобильного интернета затронули работу банкоматов и терминалов оплаты в магазинах, - пользователи сообщали, что не смогли оплатить покупки картой. “Из многих регионов поступили жалобы на прерывания голосовой связи, задержки с доставкой SMS-сообщений, некорректную работу GPS и навигационных систем, а также на проблемы с различными мессенджерами”, - говорится в публикации. 

Республики Северного Кавказа, в том числе Северная Осетия, где официальное уведомление об ограничениях распространил глава региона, по состоянию на 8 мая не были отмечены на карте как регионы с ограничениями. В то же время как минимум мобильный оператор предупредил абонентов в Дагестане о возможных перебоях со связью 9 мая. 

“МТС предупредил абонентов, что 9 мая в отдельных районах Махачкалы могут быть временные сложности в работе мобильного интернета. Оператор рекомендует пользоваться Wi-Fi”, - сообщил Telegram-канал “Только факты. Дагестан”.

Депутат Госдумы Антон Немкин 8 мая заявил, что ограничения в работе мобильного интернета могут вводиться и после 9 мая для “превентивной защиты”. “В условиях современной гибридной войны, когда средства связи становятся не только инструментом гражданской коммуникации, но и элементом боевого управления, это мера вынужденная, но оправданная”, - цитирует его слова ТАСС. 

"Кавказский узел" также писал, что жители Новороссийска сообщали об отключении мобильного интернета еще 2 мая - в тот день власти предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров с моря, запретив проезд и пребывание в районе набережной. Горожане сообщали, что возникли проблемы с оплатой покупок картами и с вызовом такси. 

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Автор: "Кавказский узел"

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