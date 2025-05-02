Жители Новороссийска остались без связи на фоне угрозы атаки с моря

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В Новороссийске не работает мобильный интернет и перебои со связью, возникают сложности с оплатой по картам, вызовом такси. Власти запретили проезд и пребывание в районе набережной.

Как писал "Кавказский узел", власти Новороссийска заявили об опасности атаки безэкипажных катеров на город. Местных жителей предупредили о включении сирен.

С сегодняшнего утра власти Новороссийска уже третий раз опубликовали в своем Telegram-канале сообщение об опасности атаки безэкипажных катеров. Жителей все также призывают "не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети".

Также мэр города Андрей Кравченко сообщил о запрете на пребывание на набережной. "В районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской движение транспорта перекрыто! Запрещено осуществлять прогулки по набережной!", - написал он в своем Telegram-канале вечером.

В городе отмечаются проблемы с мобильным интернетом, связь также плохо работает. Из-за отсутствия мобильного интернета возникли проблемы с оплатой банковскими картами, работой служб доставки и такси, пишет "Блокнот Новороссийск".

"В продуктовых магазинах города не проходит оплата картами. Сетевые магазины расклеивают объявления на дверях «Оплата наличными».

"Заходили в «Пятёрочку» около ЗАГСа - оплата только наличными, на двери висит объявление. То же самое в «Магните» и других магазинах в районе" - привело издание слова местной жительницы.

"Только проводной интернет работает", - написал в Telegram-канале издания AgentZaur.

"Хоть вайфай держится", - подтвердил Рома Любиденко.

"Так проблема понятно из-за чего и почему, оповещения были, естественно мобильный интернет не будет работать", - прокомментировал пользователь, имя которого в профиле не указано.

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