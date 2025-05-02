В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

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Власти Новороссийска заявили об опасности атаки безэкипажных катеров на город. Местных жителей предупредили о включении сирен.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью на Кубани были обезврежены четыре беспилотника. Еще 23 дрона сбиты над акваторией Черного моря и один - над Азовским морем. Падение фрагментов беспилотника зафиксировано и в соседнем Ставропольском крае.

Об угрозе применения безэкипажных катеров (БЭК) сегодня в 11.18 мск сообщил глава города Новороссийск Андрей Кравченко.

"Уважаемые новороссийцы! При включении сирен – сигнала «Внимание всем», жителям первой береговой линии: если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)", - написал он в своем телеграм-канале.

Кравченко также попросил новороссийцев не находиться на открытом пространстве около моря.

"Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями, - отметил глава города. - Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной!".

В свою очередь местное издание "Новороссийский рабочий" опубликовал в своем телеграм-канале сообщение РСЧС, в котором сказано, что "31 безэкипажный катер вышел в море в направлении Новороссийска и Крымского моста, ожидаемое время прибытия в 15.30".

При этом сегодня в городе-герои Новороссийск намечена репетиция парада ко Дню Победы, говорится в телеграм-канале местной администрации.

Напомним, что парад Победы 9 мая в Краснодаре было решено не проводить из-за частых воздушных тревог, "чтобы не рисковать его участниками и жителями города", заявил губернатор Кубани. При этом в Новороссийске парад планируется.

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