Четыре беспилотника сбиты над Краснодарским краем

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Минувшей ночью над территорией Кубани силами противовоздушной обороны обезврежены четыре БПЛА, еще 23 беспилотных летательных аппарата сбиты над акваторией Черного моря и один - над Азовским морем.

Как писал "Кавказский узел", территория Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. В предыдущий раз Минобороны рапортовало о перехвате беспилотника на Кубани 26 апреля.

Всего в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Минобороны России.

Из них четыре - над территорией Краснодарского края, 23 - над акваторией Черного моря, один - над акваторией Азовского моря. Также беспилотники были перехвачены в Крыму, Орловской, Брянской и Белгородской областях, говорится сегодня в 7.16 мск в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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