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07:45, 2 мая 2025

Четыре беспилотника сбиты над Краснодарским краем

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью над территорией Кубани силами противовоздушной обороны обезврежены четыре БПЛА, еще 23 беспилотных летательных аппарата сбиты над акваторией Черного моря и один - над Азовским морем.

Как писал "Кавказский узел", территория Краснодарский край регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. В предыдущий раз Минобороны рапортовало о перехвате беспилотника на Кубани 26 апреля.

Всего в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожен 121 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщает Минобороны России. 

Из них четыре - над территорией Краснодарского края, 23 - над акваторией Черного моря, один - над акваторией Азовского моря. Также беспилотники были перехвачены в Крыму, Орловской, Брянской и Белгородской областях, говорится сегодня в 7.16 мск в телеграм-канале ведомства.

Напомним, что 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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Автор: "Кавказский узел"

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