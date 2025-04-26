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06:06, 26 апреля 2025

Беспилотник сбит в Ростовской области

Дрон во время полета. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Миллеровском районе военные уничтожили беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, в ночь на 18 апреля дроны были сбиты в Таганроге и Тарасовском районе. По данным властей, раненых не было.

Минувшей ночью военные уничтожили в Миллеровском районе беспилотник, запущенный со стороны Украины, сообщил в 05.24 мск в своем телеграм-канале и. о. губернатора Юрий Слюсарь.

"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - говорится в публикации. По состоянию на 06.04 мск, под ней размещено пять комментариев с благодарностями в адрес российских военных.

Напомним, 1 апреля два многоквартирных дома в Таганроге были повреждены при атаке беспилотника. В девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов.

В ночь на 2 апреля в результате атаки дронов в Таганроге были повреждены окна в трех многоквартирных и четырех частных домах.

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Автор: "Кавказский узел"

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