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08:00, 3 апреля 2025

Глава Таганрога отчиталась о ходе ликвидации последствий атаки БПЛА

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Таганрога Светлана Камбулова общаются с жителями пострадавшего дома на улице Лизы Чайкиной. Скриншот публикации в телеграм-канале главы Таганрога https://t.me/KambulovaSvetlana/5182

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в городе Таганроге Ростовской области в ночь на 2 апреля повреждены окна и оконные рамы в трех многоквартирных и четырех частных домах, а также пострадали три автомобиля.

Как писал "Кавказский узел", два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге были повреждены 1 апреля при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. Ранен, по официальным данным, один человек. Власти города пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим.

Горожане после атаки БПЛА подняли вопросы о системе оповещения и работе укрытий, пользователи соцсетей указали, что перед атакой не было сирен. Жильцы пострадавшего от атаки беспилотника дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге подтвердили "Кавказскому узлу", что перед взрывом не слышали сигналов оповещения об опасности. Оповещение могло бы снизить степень стресса от взрыва, подчеркнули они.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Таганрога Светлана Камбулова у пострадавшего дома на улице Лизы Чайкиной. Скриншот публикации в телеграм-канале главы Таганрога https://t.me/KambulovaSvetlana/5182На месте происшествия побывал врио губернатора Юрий Слюсарь. "К счастью, погибших нет, два человека получили ранения", - отчитался он в 20.46 мск 2 апреля в своем телеграм-канале. 

По словам Слюсаря, от пострадавших "поступило несколько заявлений на оказание материальной помощи". "Все пострадавшие получат положенные по закону единовременные выплаты. В кратчайшие сроки сделаем все, чтобы восстановить нормальные условия жизни. По замене окон готовы подключиться местные предприниматели, - сказано в сообщении. - Окажем людям всю необходимую помощь, постараемся завершить все работы в течение двух недель".

"Продолжаем ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла минувшей ночью, - отчиталась вечером 2 апреля в своем телеграм-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. - Объем работ большой. Специалисты проводят поквартирный обход. Параллельно с этим проводим уборку прилегающей к пострадавшим домам территории".

Пострадавший дом на улице Лизы Чайкиной. Скриншот публикации в телеграм-канале главы Таганрога https://t.me/KambulovaSvetlana/5182По ее словам, в результате падения БПЛА были повреждены окна и оконные рамы в трех многоквартирных домах и четырех частных домовладениях.

"Всего повреждено 228 оконных проёмов. Также получили повреждения три транспортных средства, - отметила она. - Дома от коммуникаций не отключены, по оценке специалистов, несущие конструкции домов не пострадали".

За день 2 апреля были обследованы в общей сложности 71 квартира и четыре частных дома. "Работа комиссии по оценке ущерба и прием заявлений от граждан продолжается", - уточнила Камбулова.

Напомним, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, в ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили смс-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим. 

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Автор: "Кавказский узел"

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