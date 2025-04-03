Глава Таганрога отчиталась о ходе ликвидации последствий атаки БПЛА

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В результате атаки беспилотных летательных аппаратов в городе Таганроге Ростовской области в ночь на 2 апреля повреждены окна и оконные рамы в трех многоквартирных и четырех частных домах, а также пострадали три автомобиля.

Как писал "Кавказский узел", два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге были повреждены 1 апреля при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. Ранен, по официальным данным, один человек. Власти города пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим.

Горожане после атаки БПЛА подняли вопросы о системе оповещения и работе укрытий, пользователи соцсетей указали, что перед атакой не было сирен. Жильцы пострадавшего от атаки беспилотника дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге подтвердили "Кавказскому узлу", что перед взрывом не слышали сигналов оповещения об опасности. Оповещение могло бы снизить степень стресса от взрыва, подчеркнули они.

На месте происшествия побывал врио губернатора Юрий Слюсарь. "К счастью, погибших нет, два человека получили ранения", - отчитался он в 20.46 мск 2 апреля в своем телеграм-канале.

По словам Слюсаря, от пострадавших "поступило несколько заявлений на оказание материальной помощи". "Все пострадавшие получат положенные по закону единовременные выплаты. В кратчайшие сроки сделаем все, чтобы восстановить нормальные условия жизни. По замене окон готовы подключиться местные предприниматели, - сказано в сообщении. - Окажем людям всю необходимую помощь, постараемся завершить все работы в течение двух недель".

"Продолжаем ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла минувшей ночью, - отчиталась вечером 2 апреля в своем телеграм-канале глава Таганрога Светлана Камбулова. - Объем работ большой. Специалисты проводят поквартирный обход. Параллельно с этим проводим уборку прилегающей к пострадавшим домам территории".

По ее словам, в результате падения БПЛА были повреждены окна и оконные рамы в трех многоквартирных домах и четырех частных домовладениях.

"Всего повреждено 228 оконных проёмов. Также получили повреждения три транспортных средства, - отметила она. - Дома от коммуникаций не отключены, по оценке специалистов, несущие конструкции домов не пострадали".

За день 2 апреля были обследованы в общей сложности 71 квартира и четыре частных дома. "Работа комиссии по оценке ущерба и прием заявлений от граждан продолжается", - уточнила Камбулова.

Напомним, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, в ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили смс-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим.

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