RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:33, 2 апреля 2025

Власти Таганрога отчитались об одном пострадавшем при падении БПЛА

Дом на улице Лизы Чайкиной в Таганроге после ночной атаки БПЛА. Скриншот из поста телеграм-канала "Ростов сегодня" https://t.me/+GJNYyQvttfFhMDky

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обломки беспилотников в городе Таганрог Ростовской области упали в четырех разных местах. Ранен, по официальным данным, один человек.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 1 апреля, поздним вечером два многоквартирных дома в Таганроге получили повреждения при атаке БПЛА, в одном из них возник пожар. 85 жильцов дома эвакуированы, два человека получили легкие травмы. В городе действует режим ЧС.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили на регионами России 93 беспилотных летательных аппарата, четыре из них - в Ростовской области.

Согласно уточненной информации местных властей, сегодня ночью обломки БПЛА были обнаружены сначала по трем таганрогским адресам: улица Ленина, 147А, улица Л. Чайкиной, 57, переулок 1-й Новый, 26. Но позже поступило сообщение об обнаружении остатков беспилотника также в районе ж/д переезда улицы Химической.

"Специалисты уже отработали все адреса, провели обезвреживание частей БПЛА со взрывчатым веществом", - сообщила в своем телеграм-канале в 08.26 мск глава города Светлана Камбулова. 

По ее словам, "на данный момент официально пострадал один человек", который получил легкие ранения от осколков стекла.

"С утра комиссия приступила к работе на всех объектах. Специалисты оценят причиненный ущерб. После этого будут приниматься меры по назначению выплат пострадавшим и по оказанию помощи в восстановлении имущества, - отметила глава Таганрога. - Еще раз прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Ситуация находится под контролем".

Отметим, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. В ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили СМС-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим. 

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Памятник «Клятва юности» в Таганроге. Фото: https://www.panram.ru/news/society/v-taganroge-vandaly-oskvernili-pamyatnik-klyatva-yunosti-srazu-posle-restavratsii/
10:25, 4 апреля 2025
Житель Таганрога заподозрен в осквернении памятника
09:46, 4 апреля 2025
Четыре БПЛА перехвачены над Ростовской областью
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
07:18, 4 апреля 2025
В Ростовской области сбит беспилотник
Бродячие собаки в Красном Сулине. 1 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/sulinnews/24466
20:09, 3 апреля 2025
Бастрыкин отреагировал на проблему с бродячими собаками в Красном Сулине
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и глава Таганрога Светлана Камбулова общаются с жителями пострадавшего дома на улице Лизы Чайкиной. Скриншот публикации в телеграм-канале главы Таганрога https://t.me/KambulovaSvetlana/5182
08:00, 3 апреля 2025
Глава Таганрога отчиталась о ходе ликвидации последствий атаки БПЛА
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла" . Как власти Грузии приняли закон об иноагентах

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Водолаз несет грунт с мазутом. Скриншот видео от 1 апреля 2025 г. https://t.me/opershtab23/13060
04 апреля 2025, 11:20
Водолазы собрали на Кубани более 214 тонн грунта с мазутом

Тушение пожара на полигоне в Новороссийске. 2 апреля 2025 года. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13065
03 апреля 2025, 17:26
Планы реконструкции полигона в Новороссийске возмутили пользователей соцсетей

Юрий Напсо. Фото: https://gs-sochi.ru/deputat-gosdumy-yurij-napso-iz-sochi-stal-geroem-truda-kubani/
03 апреля 2025, 16:18
Госдума лишила мандата кубанского депутата Юрия Напсо

Кормовая часть танкера "Волгонефть-239". Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 15.01.25, https://t.me/opershtab23/10534.
03 апреля 2025, 13:41
Владельцы судов попросили ограничить размер компенсаций за разлив мазута

Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Показать больше