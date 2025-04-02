Власти Таганрога отчитались об одном пострадавшем при падении БПЛА

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Обломки беспилотников в городе Таганрог Ростовской области упали в четырех разных местах. Ранен, по официальным данным, один человек.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 1 апреля, поздним вечером два многоквартирных дома в Таганроге получили повреждения при атаке БПЛА, в одном из них возник пожар. 85 жильцов дома эвакуированы, два человека получили легкие травмы. В городе действует режим ЧС.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили на регионами России 93 беспилотных летательных аппарата, четыре из них - в Ростовской области.

Согласно уточненной информации местных властей, сегодня ночью обломки БПЛА были обнаружены сначала по трем таганрогским адресам: улица Ленина, 147А, улица Л. Чайкиной, 57, переулок 1-й Новый, 26. Но позже поступило сообщение об обнаружении остатков беспилотника также в районе ж/д переезда улицы Химической.

"Специалисты уже отработали все адреса, провели обезвреживание частей БПЛА со взрывчатым веществом", - сообщила в своем телеграм-канале в 08.26 мск глава города Светлана Камбулова.

По ее словам, "на данный момент официально пострадал один человек", который получил легкие ранения от осколков стекла.

"С утра комиссия приступила к работе на всех объектах. Специалисты оценят причиненный ущерб. После этого будут приниматься меры по назначению выплат пострадавшим и по оказанию помощи в восстановлении имущества, - отметила глава Таганрога. - Еще раз прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации. Ситуация находится под контролем".

Отметим, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. В ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили СМС-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим.

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