Четыре беспилотника сбиты за ночь в Ростовской области

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Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили над регионами России 93 беспилотных летательных аппарата, четыре из них - в Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 1 апреля, поздним вечером два многоквартирных дома в Таганроге получили повреждения при атаке БПЛА, в одном из них возник пожар. 85 жильцов дома эвакуированы, два человека получили легкие травмы. В городе действует режим ЧС.

В течение ночи в регионы силами ПВО были обезврежены четыре беспилотника, сообщает сегодня Минобороны РФ. Всего за ночь сбит 93 БПЛА, говорится в телеграм-канале ведомства.

Отметим, что территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. В ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили СМС-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим.

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