RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:48, 1 апреля 2025

Жильцы дома в Таганроге эвакуированы после падения беспилотника

На месте ЧП в Таганроге, 1 апреля 2025 года. Кадр видео rt_russian / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два многоквартирных дома в Таганроге получили повреждения при атаке БПЛА, в одном из них возник пожар. 85 жильцов дома эвакуированы, два человека получили легкие травмы. 

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. В ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили СМС-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим. 

Два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге повреждены при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По информации чиновника, пожар оперативно потушили, но из дома были эвакуированы 85 жильцов. С 23.15 мск в Таганроге действует режим ЧС. 

"Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба. На данный момент из многоэтажного дома по улице Лизы Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры, - написал Слюсарь в своем Telegram-канале. 

Пожар из-за падения беспилотника произошел также возле семиэтажного дома №147 по улице Ленина, а еще один упавший дрон обнаружен в Новом переулке, добавил он. К медработникам обратились "два человека с легкими ранениями, ожогами и порезами", жертв нет, добавил глава региона. 

Во дворе дома №57 по улице Лизы Чайкиной упали обломки сбитого беспилотника, после чего там возник пожар, повреждены машины и выбиты окна, написал со ссылкой на местных жителей Telegram-канал "Че по Ростову?", опубликовав видео пожара. 

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
23:54, 2 апреля 2025
Житель Ставрополья получил срок по делу о подготовке теракта в Ессентуках
01:50, 2 апреля 2025
Продлен арест Лилии Федотовой
22:17, 1 апреля 2025
Правозащитники признали политзаключенным Владислава Поручикова
Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
05:28, 1 апреля 2025
Гражданин Украины осужден в Ростове-на-Дону за содействие терроризму
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
00:20, 1 апреля 2025
Свыше 200 ростовчан получили компенсации после двух атак дронов
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Участники акции в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла" . Как власти Грузии приняли закон об иноагентах

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главное о кадровой политике Кадырова

Блогеры
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
08:24, 6 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
51
Использование админресурса оправдано, когда этим занимаются "хорошие", а не "плохие" люди ?
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Водолаз несет грунт с мазутом. Скриншот видео от 1 апреля 2025 г. https://t.me/opershtab23/13060
04 апреля 2025, 11:20
Водолазы собрали на Кубани более 214 тонн грунта с мазутом

Тушение пожара на полигоне в Новороссийске. 2 апреля 2025 года. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13065
03 апреля 2025, 17:26
Планы реконструкции полигона в Новороссийске возмутили пользователей соцсетей

Юрий Напсо. Фото: https://gs-sochi.ru/deputat-gosdumy-yurij-napso-iz-sochi-stal-geroem-truda-kubani/
03 апреля 2025, 16:18
Госдума лишила мандата кубанского депутата Юрия Напсо

Кормовая часть танкера "Волгонефть-239". Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 15.01.25, https://t.me/opershtab23/10534.
03 апреля 2025, 13:41
Владельцы судов попросили ограничить размер компенсаций за разлив мазута

Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Показать больше