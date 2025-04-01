Жильцы дома в Таганроге эвакуированы после падения беспилотника

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Два многоквартирных дома в Таганроге получили повреждения при атаке БПЛА, в одном из них возник пожар. 85 жильцов дома эвакуированы, два человека получили легкие травмы.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. В ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили СМС-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим.

Два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге повреждены при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, сообщил и. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По информации чиновника, пожар оперативно потушили, но из дома были эвакуированы 85 жильцов. С 23.15 мск в Таганроге действует режим ЧС.

"Завтра утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба. На данный момент из многоэтажного дома по улице Лизы Чайкиной, 57 эвакуировано 85 жителей. Дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры, - написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Пожар из-за падения беспилотника произошел также возле семиэтажного дома №147 по улице Ленина, а еще один упавший дрон обнаружен в Новом переулке, добавил он. К медработникам обратились "два человека с легкими ранениями, ожогами и порезами", жертв нет, добавил глава региона.

Во дворе дома №57 по улице Лизы Чайкиной упали обломки сбитого беспилотника, после чего там возник пожар, повреждены машины и выбиты окна, написал со ссылкой на местных жителей Telegram-канал "Че по Ростову?", опубликовав видео пожара.

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