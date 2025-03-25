Ростовчане пожаловались на отсутствие сирен при атаке БПЛА

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Жильцы пострадавшего от беспилотника дома по улице Горсоветской в Ростове-на-Дону получили СМС-сообщения об опасности, но сирены не звучали. Власти провели оценку повреждений, выплаты пока не поступали.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону. Пострадали два человека, врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Власти пообещали выплатить пострадавшим помощь. После поквартирного обхода выяснилось, что повреждены 16 квартир. В администрацию Ростова-на-Дону для предоставления единовременной выплаты поступило 16 заявлений от 38 человек, которые проживают в пострадавшей от атаки беспилотника многоэтажке. В семи квартирах уже заменены поврежденные стеклопакеты.

Двое пострадавших в результате удара дрона по ростовской многоэтажке в ЖК "Свобода" получили резаные раны. "Раны получены от осколков выбитых окон. Им оказана необходимая помощь, состояние на данный момент оценивается как удовлетворительное", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" в больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону.

По данным сайта 161.ru, пострадавшие - мужчина и женщина 36 и 33 лет.

Жители многоквартирного дома на улице Горсоветской рассказали "Кавказскому узлу", что не слышали сирены перед взрывом беспилотника.

"Сирены не было, но пришло уведомление на телефон об опасности из-за дронов. Мы думали, что в случае прямой опасности включают сирену, и это означает, что надо найти укрытие. Теперь уже будем знать, что уведомление означает, что надо спасаться. Мы на 22-м этаже, если прилетит по нам, то страшно представить, какие будут последствия", - рассказал житель дома Рафаэль.

Другая жительница дома рассказала, что их квартира не пострадала.

"Прилет был по третьему подъезду, а наша квартира в первом подъезде. Но у третьего подъезда была припаркована наша машина, и вот она пострадала из-за разбитого стекла и выбитых рам. Хотим написать заявление для получения компенсации", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Алина.

Уведомление мы получили, а вот сирены не было

Она подтвердила, что перед атакой дрона не было сирены.

"Уведомление мы получили, а вот сирены не было. Просто мы в нашем чате дома обсуждали получение уведомления, и многие сказали, что это не первый раз, когда отправляют уведомление и ничего не случается. Друг друга успокаивали. Почти легли спать и услышали грохот, испугались и сразу выбежали на улицу, думали, что скоро будут еще попадания", - вспоминает она.

Юлия Сухарева проживает в одной из квартир второго подъезда.

"Меня дома не было. Муж рассказывает, что взрыва не слышал, понял, что что-то случилось, когда услышал, как падают и ломаются стекла. Мы на третьем этаже, возможно, из-за этого он не слышал взрыва. Он даже не вышел на улицу, из окна наблюдал просто. Я бы сразу выскочила на улицу", - рассказала она.

По ее словам, больше пяти квартир нуждается в ремонте.

"Соседи рассказывают, что сильно пострадало больше пяти квартир и там нужен хороший ремонт. Приходили специалисты от администрации и оценили ущерб, но какую там сумму указали, пока не знаем", - отметила она.

22 марта в администрации Пролетарского района создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница администрации Наталья.

"В рамках штаба открыт пункт приема документов для включения в списки на оказание единовременной выплаты материальной помощи потерпевшим от падения БПЛА. В настоящее время продолжается прием документов, точное количество заявок будет объявлено через несколько дней", - сообщила она.

Для подачи заявки необходимы копии паспортов, СНИЛС, правоустанавливающие документы на квартиру и реквизиты расчетного счета на каждого члена семьи.

"Решение по выплатам и сумме компенсации еще не принято, поскольку прием заявок еще не закрыт",- сказали в администрации, комментируя опубликованную в телеграм-каналах информацию о том, что якобы решено выплатить пострадавшим по 600 тысяч рублей.

Введение режима чрезвычайной ситуации означает получение гарантированной помощи всем пострадавшим от налета дронов, считает юрист Ирина Якимив.

"Введение режима чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников предполагает ряд мер, направленных на ликвидацию последствий и оказание оперативной помощи пострадавшим. Согласно законодательству РФ, режим ЧС позволяет органам власти оперативно мобилизовать ресурсы для устранения угроз жизни, здоровью и имуществу граждан. Это фактически означает, что есть пострадавшие и им государство в обязательном порядке поможет, выделив бюджет на компенсацию", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, до 600 тысяч рублей могут получить те жители, которые получили ранения разной степени тяжести.

"Согласно последним данным, в 2025 году размеры единовременных выплат для пострадавших в чрезвычайных ситуациях в Ростовской области составят 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости жители могут получить 75 тысяч рублей, а при полной утрате имущества - до 150 тысяч рублей. За причинение вреда здоровью могут получить от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести повреждений", - сообщила она.

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