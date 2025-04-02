Отсутствие сирен перед взрывом беспилотника возмутило жителей Таганрога

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Жильцы пострадавшего от атаки беспилотника дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге подтвердили "Кавказскому узлу", что перед взрывом не слышали сигналов оповещения об опасности. Оповещение могло бы снизить степень стресса от взрыва, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге были повреждены 1 апреля при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. Власти города пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим. Горожане после атаки БПЛА подняли вопросы о системе оповещения и работе укрытий, пользователи соцсетей указали, что перед атакой не слышали сирен.

Территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской военной операции на Украине. Так, в ночь с 21 на 22 марта беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону, пострадали два человека. Жильцы дома во время атаки получили смс-сообщения об опасности, но сирены не звучали. 31 марта глава города отчитался о перечислении выплат 38 пострадавшим.

Жители пострадавшего от атаки дрона дома по улице Лизы Чайкиной, 57 рассказали "Кавказскому узлу", что не слышали сирены перед взрывом.

Я была дома, но сирены не слышала

"Я живу на четвертом этаже, моя квартира получила серьезные повреждения – выбиты окна на кухне. Когда всё случилось, я была дома, но сирены не слышала – может, они и были, но я плохо слышу. Сейчас временно живу у дочери в другом районе города. Сегодня сказали, что уже можно вернуться в квартиру, но я пока останусь у дочери", - рассказала 62-летняя Елена Досенко.

По ее словам, власти пообещали заменить окна во всех поврежденных вследствие атаки квартирах. "Приезжала глава города, минут через 30 после взрыва она приехала к нам. Сказала, что город за свой счет все восстановит. Кроме этого, с ее слов, полагается единовременная выплата. Но нужно будет написать заявление и представить документы", - отметила женщина.

Услышали взрыв и сразу выбежали в подъезд, а оттуда на улицу

Собственник квартиры на пятом этаже пострадавшего дома Антон Чапцев тоже не слышал сирены, но сразу после взрывов выбежал из квартиры вместе с супругой.

"Мы сидели в гостиной, смотрели сериал, когда услышали взрыв и сразу выбежали в подъезд, а оттуда на улицу. Сначала даже не поняли, что у нас окна выбиты. С улицы только заметили, что окна на кухне повреждены. Нам не позволяли подняться в квартиру, потом мне удалось собрать кое-какие вещи, ключи от дачи и уехать", - рассказал он.

По словам мужчины, сегодня они с женой уже вернулись в квартиру. "Повреждения небольшие, только стекла на кухне выбиты. У всех кухни пострадали, наверное, волна от удара на эту часть пришлась. Приходили от имени какой-то комиссии, осмотрели, обещали, что скоро сотрудники муниципальных служб приедут и заменят стекла. Если и компенсацию какую-то выплатят, будем только рады", - указал он.

Другой житель этого дома, Виктор Дистичян, был в гостях в момент атаки дронов. "Я был у брата, который проживает в том же районе, но по другой улице. Мы взрыва не слышали, но слышали, как воет сигнализация. Потом появились кадры в телеграм-каналах, и от соседей я узнал, что это наш дом. Сразу побежали туда, увидели, что все на улице стоят. Где-то час стояли там, потом вернулись к брату, так как нас не пустили в квартиру. Под утро уже смогли попасть в квартиру, в двух комнатах были выбиты окна. Все почистили, пленкой закрыли окна, ждем, когда сделают замену", - рассказал он.

Андрей сдает квартиру в доме на улице Лизы Чайкиной, 57. "Мне квартиранты позвонили и сообщили, что окна выбиты. Попросили заменить стекла, чтобы они могли вернуться туда. Я сегодня за свой счет все поменял, но надеюсь, что мне компенсируют затраты. Сказали, что будет компенсация", – рассказал он.

В момент атаки квартиранты спали в другой комнате. "Они не пострадали. Просто сильно испугались от взрыва и шума на улице", – отметил мужчина.

Сирены не было, как и смс-оповещения. А я хоть морально приготовилась бы

Другая жительница дома Нина Коломийцева пожаловалась, что не было сирены перед взрывами.

«Сирены не было, как и смс-оповещения. Задают вопрос, а как вы бы среагировали на оповещение? Да я хотя бы морально приготовилась и продумала свои дальнейшие действия. Хотя бы одеться, всем в кучку в доме собраться. Валерьянки, наконец, выпить. А то в постели уже - и тут взрывы, один за одним, волосы дыбом: что, где, куда бежать? И тут под окнами с воем пожарные, одни за другим, потом скорая. Вот тогда и поняла, что беда", - рассказала она.

Жильцы рассказывают, что спрашивали друг у друга в первую очередь не о пострадавших, а о том, была ли сирена.

"Всем казалось, что сирена была, просто они ее не услышали. Но ее не было! В этот раз повезло. А в другой повезет? Хорошо, что в этот раз нет жертв, только стекла выбиты, но это ерунда, главное, все живы. Но сирена при воздушной атаке должна звучать, и подъезды с подвалами должны быть открыты, и убежища должны быть доступны для всех", - сказала Нина Коломийцева.

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