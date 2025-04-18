Беспилотники сбиты в Ростовской области

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В Таганроге и Тарасовском районе военные уничтожили беспилотники, запущенные со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, в ночь на 13 апреля силы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Аксайском, Матвеево-Курганском, Цимлянском и Октябрьском районах.

Минувшей ночью военные уничтожили БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе, сообщил в 05.50 мск в своем телеграм-канале и. о. губернатора Юрий Слюсарь . "По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.

Глава Таганрога Светлана Камбулова и администрация города, по состоянию на 06.18 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах об атаке беспилотников.

Напомним, 1 апреля два многоквартирных дома в Таганроге были повреждены при атаке беспилотника. В девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов.

В ночь на 2 апреля в результате атаки дронов в Таганроге были повреждены окна в трех многоквартирных и четырех частных домах.

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