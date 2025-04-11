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08:56, 11 апреля 2025

Власти Кубани выделили 19 млн рублей пострадавшим от БПЛА жителям Туапсе

Пострадавший при атаке БПЛА 26 февраля дом в Туапсе. Кадр видео из телеграм-канала депутата Сергея Алтухова https://t.me/sergey_altukhov/4569

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Туапсинский муниципальный округ получит 19,1 миллиона региональной поддержки на выплаты местным жителям после февральской атаки беспилотников.

Как писал "Кавказский узел", после начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, в ночь на 9 апреля над территорией региона были сбиты 67 дронов

О том, что власти Краснодарского края выделят 19,1 миллиона рублей для пострадавших в результате атаки беспилотника в Туапсинском районе, сообщил Оперштаб Кубани в своем телеграм-канале со ссылкой на соответствующее постановление губернатора Вениамина Кондратьева.

"Согласно документу, материальную и финансовую поддержку получат жители Туапсинского муниципального округа, которые потеряли имущество первой необходимости после атаки БПЛА 26 февраля 2025 года, - говорится в сообщении. - Средства выделили из резервного фонда администрации региона".

Средства направят министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края из бюджетных ассигнований резервного фонда администрации региона, а далее их перечислят в бюджет Туапсинского района, уточняет сегодня РБК.

В марте депутат Госдумы по Туапсинскому одномандатному округу Сергей Алтухов в ходе инспекции пострадавших от атаки БПЛА 26 февраля домовладений заявлял, что компенсации потерявшим имущество туапсинцам "должны быть выплачены в полном объеме в течение недели". "Понятно, что выплаты по линии ГО и ЧС покрывают расходы на восстановление лишь частично. Но мы ищем резервы, будем привлекать спонсоров и бизнес, которые готовы помочь", - пообещал он.

26 февраля глава региона Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадали три дома. Тогда в Туапсе в результате загорелся частный дом, который оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА повредили хозпостройку. Также в станице Старотитаровской Темрюкского района в частном доме были выбиты стекла, а в поселке Стрелка повреждена крыша дома. Всего 26 февраля дежурные средства ПВО перехватили над территорией Кубани края 83 беспилотных летательных устройства.

Напомним также, что 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

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Автор: "Кавказский узел"

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