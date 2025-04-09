Более сотни беспилотников перехвачены над южными регионами

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В регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов минувшей ночью сбиты 112 беспилотных летательных аппаратов аппаратного типа. Всего над 11 российскими регионами и морской акваторией перехвачено 158 дронов. Информация о падении БПЛА в Кабардино-Балкарии проверяется.

Как писал "Кавказский узел", ПВО ночью сбили беспилотники в четырех городах и пяти районах Ростовской области, повреждены два дома в Зернограде и Донецке. В Аксае беспилотник застрял в бельевых веревках одного из многоквартирных домов. Из-за угрозы взрыва жильцов эвакуировали. Власти Северной Осетии рассказали об атаке дронов на Моздокский район. В Краснодарском крае за ночь были перехвачены 67 беспилотников.

"За период с 20.00 мск 8 апреля по 06.00 мск 9 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отчиталось сегодня утром Минобороны РФ.

При этом 67 дронов сбиты над территорией Краснодарского края, 29 - в Ростовской области, 15 - в Северной Осетии, один - на Ставрополье. Кроме того, семь беспилотников было обезврежено над акваторией Азовского моря, еще шесть БпЛА – над Черным морем.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в 9.14 мск в своем телеграм-канале отчитался о сбитом в регионе беспилотнике.

"Это произошло около 6 часов утра. Система противодействия БПЛА отработала хорошо. Ущерба жизни и здоровью людей нет. На месте работают специалисты", - написал он.

Глава региона призвал местных жителей "серьезно относиться к сообщениям официальных каналов о беспилотной угрозе". "Это может спасти жизнь вам и вашим близким. Остаемся на связи", - отметил он.

"Сегодня утром появилась информация о том, что в одном из районов республики упал беспилотный летательный аппарат, - написал также в 9.00 мск в своем телеграм-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. - Данная информация в настоящее время проверяется соответствующими службами".

Напомним, что сегодня ночью для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Владикавказа и Грозного. В волгоградском аэропорту ограничения действовали с 19.26 мск 8 апреля, в Северной Осетии и Чечне - с 1.53 мск. В 7.05 мск во всех трех аэропортах ограничения сняты.

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