Меняйло заявил об атаке дронов в Моздокском районе

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Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Северной Осетии, сбито 15 дронов.

"Кавказский узел" сообщал, сегодня ночью для обеспечения безопасности в аэропорту Владикавказа были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Глава Северная Осетия Сергей Меняйло в 4.16 мск в своем телеграм-канале сообщил, что в республике введен режим беспилотной опасности. "Работает Оперативный штаб. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только проверенной информации", - написал он.

В 6.33 мск глава региона заявил, что в Моздокском районе отражена атака беспилотных летательных аппаратов.

"По информации Минобороны России, системами ПВО уничтожено 15 беспилотников. Жертв и разрушений нет, - говорится в сообщении. - Напомню, в Северной Осетии действует режим беспилотной опасности".

Напомним, что поздно вечером 8 апреля, по данным Минобороны России, над Ростовской областью были сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Ночью власти сообщили, что ПВО сбили беспилотники в четырех городах и пяти районах Ростовской области, по данным региональных властей, повреждены два дома в Зернограде и Донецке. В Аксае беспилотник застрял в бельевых веревках одного из многоквартирных домов. Из-за угрозы взрыва жильцов эвакуировали.

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