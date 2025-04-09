Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область

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ПВО сбили беспилотники в четырех городах и пяти районах Ростовской области, по данным региональных властей, повреждены два дома в Зернограде и Донецке.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 8 апреля, по данным Минобороны России, над Ростовской областью были сбиты четыре беспилотника самолетного типа.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил сегодня в своем телеграм-канале, что в регионе силы ПВО отражают воздушную атаку, сбиты БПЛА в Новошахтинске, Донецке, Зернограде, Таганроге, Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

Из-за падений обломком дрона повреждены кровля в доме и на гараже в Зернограде на улице Лазо, а также крыша дома в Донецке на улице Яблоневой. По оперативным данным, пострадавших нет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге были повреждены 1 апреля при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. Ранены два человека. Горожане после атаки БПЛА подняли вопросы о системе оповещения и работе укрытий. Жильцы пострадавшего от атаки беспилотника дома подтвердили "Кавказскому узлу", что перед взрывом не слышали сигналов оповещения об опасности. Оповещение могло бы снизить степень стресса от взрыва, подчеркнули они.

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