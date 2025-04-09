Четыре дрона сбиты над Ростовской областью

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По данным Минобороны России, над Ростовской областью сбито четыре беспилотника самолетного типа.

Как писал "Кавказский узел", министерство обороны Росси отчиталось об 11 сбитых в ночь с 5 на 6 апреля над регионами беспилотниках, восемь из них были перехвачены над Ростовской областью.

Минобороны России отчиталось о сбытых вечером 8 апреля беспилотных летательных аппаратах самолетного типа. В своем телеграм-канале ведомство сообщило, что всего их было уничтожено пять.

Четыре беспилотника было сбито над территорией Ростовской области, еще один - над акваторией Азовского моря.

Ранее "Кавказский узел" писал, что два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге были повреждены 1 апреля при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. Ранены два человека. Горожане после атаки БПЛА подняли вопросы о системе оповещения и работе укрытий. Жильцы пострадавшего от атаки беспилотника дома подтвердили "Кавказскому узлу", что перед взрывом не слышали сигналов оповещения об опасности. Оповещение могло бы снизить степень стресса от взрыва, подчеркнули они.

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