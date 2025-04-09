Работа трех аэропортов юга России временно ограничена

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Для обеспечения безопасности введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Владикавказа и Грозного.

"Кавказский узел" сообщал, что волгоградский аэропорт приостанавливал прием и выпуск самолетов 22-23 марта.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Волгограда (Гумрак), сообщил вечером 8 апреля представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его данным, ограничения введены "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов" и действуют с 19.26 мск. По данным на 02.20 мск ограничения сняты не были. Кореняко также уточнил, что принимаются все меры для обеспечения безопасности полетов.

В 02.22 сегодня, Кореняко сообщил, что введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа и Грозного. Ограничения введены с 01.53 мск.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 23 марта Минобороны России сообщило о трех сбитых над территорией Волгоградской области дронах.

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