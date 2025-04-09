Жители многоэтажки эвакуированы в Аксае после падения БПЛА

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Беспилотник застрял в бельевых веревках одного из многоквартирных домов в Аксае Ростовской области. Из-за угрозы взрыва жильцов эвакуировали.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 8 апреля, по данным Минобороны России, над Ростовской областью были сбиты четыре беспилотника самолетного типа. Ночью власти сообщили, что ПВО сбили беспилотники в четырех городах и пяти районах Ростовской области, по данным региональных властей, повреждены два дома в Зернограде и Донецке.

"В Аксае в многоквартирном жилом доме по ул. Платова, 74 на бельевых веревках обнаружен упавший БПЛА самолетного типа. Пострадавших среди людей и разрушений конструкций дома нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация жильцов", - сообщил в 5.15 мск в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Эвакуированы, по его данным, все проживающие в 48 квартирах дома. "Пункт временного размещения развернут для них на базе дома культуры "Молодежный". Работают экстренные службы", - отметил глава региона.

Ранее "Кавказский узел" писал, что два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге были повреждены 1 апреля при атаке беспилотника, в девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов. Ранены два человека. Горожане после атаки БПЛА подняли вопросы о системе оповещения и работе укрытий. Жильцы пострадавшего от атаки беспилотника дома подтвердили "Кавказскому узлу", что перед взрывом не слышали сигналов оповещения об опасности. Оповещение могло бы снизить степень стресса от взрыва, подчеркнули они.

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