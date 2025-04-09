67 беспилотников сбиты над Краснодарским краем за ночь

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Минобороны отчиталось о 67 перехваченных на районами Краснодарского края в ночь с 8 на 9 апреля беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

"Кавказский узел" сообщал, ПВО ночью сбили беспилотники в четырех городах и пяти районах Ростовской области, повреждены два дома в Зернограде и Донецке. В Аксае беспилотник застрял в бельевых веревках одного из многоквартирных домов. Из-за угрозы взрыва жильцов эвакуировали. Власти Северной Осетии рассказали об атаке дронов на Моздокский район.

С вечера 8 апреля до утра 9 апреля дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края перехвачены 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило сегодня Минобороны России.

Власти и Оперштаб Краснодарского края пока никаких подробностей не озвучивают.

Напомним, что сегодня ночью для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Владикавказа и Грозного.

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