RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:43, 9 апреля 2025

67 беспилотников сбиты над Краснодарским краем за ночь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о 67 перехваченных на районами Краснодарского края в ночь с 8 на 9 апреля беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

"Кавказский узел" сообщал, ПВО ночью сбили беспилотники в четырех городах и пяти районах Ростовской области, повреждены два дома в Зернограде и Донецке. В Аксае беспилотник застрял в бельевых веревках одного из многоквартирных домов. Из-за угрозы взрыва жильцов эвакуировали. Власти Северной Осетии рассказали об атаке дронов на Моздокский район.

С вечера 8 апреля до утра 9 апреля дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края перехвачены 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило сегодня Минобороны России.

Власти и Оперштаб Краснодарского края пока никаких подробностей не озвучивают.

Напомним, что сегодня ночью для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Владикавказа и Грозного.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN . Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:15, 9 апреля 2025
Меняйло заявил об атаке дронов в Моздокском районе
06:58, 9 апреля 2025
Жители многоэтажки эвакуированы в Аксае после падения БПЛА
03:35, 9 апреля 2025
Слюсарь сообщил о массированной атаке беспилотников на Ростовскую область
22:47, 8 апреля 2025
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
19:11, 8 апреля 2025
Двое полицейских из Астраханской области заподозрены в избиении задержанного
15:18, 8 апреля 2025
Два бойца со Ставрополья убиты в военной операции
Все события дня
Новости
Сгустки пальмового масла на берегу. Скриншот фото из Telegram-канала Юрия Озаровского от 08.04.25, https://t.me/MoreOz/92874.
21:07, 8 апреля 2025
Пальмовое масло на пляжах Анапы стало дополнительной угрозой для обитателей моря
Ксения Душанова. Фото: https://holod.media/2025/03/07/moj-byvshij-vybil-mne-glaz/ признан инагентом
17:14, 8 апреля 2025
Жертву насилия из Сочи возмутила отправка обвиняемого на СВО
Побережье Анапы. 8 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13160
16:17, 8 апреля 2025
Оперштаб рапортовал об отсутствии новых выбросов в Анапе
Публикация комментариев в соцсетях. Фото: pixabay
19:53, 7 апреля 2025
Житель Краснодара заподозрен в призывах к терроризму
Уборка пляжей в Анапе. 7 апреля 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13145
15:29, 7 апреля 2025
Выбросы мазута зафиксировали на пяти участках берега близ Анапы 
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Село Самашки. Фото: https://argumentua.com/stati/tragedii-chechenskogo-sela-samashki-20-let-foto Массовое убийство жителей села Самашки

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Рамзан Кадыров на совещании 8 апреля. Кадр видео пресс-службы Кадырова https://t.me/RKadyrov_95/5636
08 апреля 2025, 23:24
Кадыров объявил украинцем организатора нападения в Ачхой-Мартане

Никита Журавель. Фото: Следственный комитет РФ
08 апреля 2025, 18:11
Приговор Журавелю по делу о госизмене оставлен без изменений

Гаджимурад Мусаев. Фото: https://kazbekovskiy.ru/
08 апреля 2025, 15:02
Мусаев избран главой Казбековского района на фоне демарша Исакова 

Полиция задерживает участников акции. Тбилиси, 7 апреля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/Tbilisi_life/38706
08 апреля 2025, 14:19
Задержанные участники протестов в Тбилиси пожаловались на действия силовиков

Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Показать больше