Аэропорты Волгограда, Владикавказа и Грозного возобновили штатную работу

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Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Беслан (Владикавказ), Гумрак (Волгоград) и Северный (Грозный) сняты.

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью для обеспечения безопасности были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда, Владикавказа и Грозного. В волгоградском аэропорту ограничения действовали с 19.26 мск 8 апреля, в Северной Осетии и Чечне - с 1.53 мск.

В 7.05 мск во всех трех аэропортах сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале. Он напомнил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

"В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» три самолета. Один самолет, совершавший рейс, во Владикавказ; один – в Волгоград; один – совершавший рейс в Грозный. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", - написал Кореняко.

Напомним, что ПВО ночью сбили беспилотники в четырех городах и пяти районах Ростовской области, повреждены два дома в Зернограде и Донецке. В Аксае беспилотник застрял в бельевых веревках одного из многоквартирных домов. Из-за угрозы взрыва жильцов эвакуировали. Власти Северной Осетии рассказали об атаке дронов на Моздокский район. В Краснодарском крае за ночь были перехвачены 67 беспилотников.

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