Фрагменты беспилотника найдены в селе на Ставрополье

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Падение фрагментов беспилотника зафиксировано в Изобильненском округе после того, как на Ставрополье была объявлена угроза атаки дронов.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 07.30 мск губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил об угрозе атаки беспилотников.

Минувшей ночью на Кубани были обезврежены четыре беспилотника. Еще 23 дрона сбиты над акваторией Черного моря и один - над Азовским морем.

В селе Московском Изобильненского округа "зафиксировано падение фрагментов беспилотников", сообщил в 10.47 мск в своем телеграм-канале Владимир Владимиров.

"По оперативным данным, пострадавших нет. Инфраструктура поселения не пострадала, все системы действуют в обычном режиме. По поводу инцидента задействованы все необходимые службы", - написал он. По состоянию на 11.08 мск, под публикацией не размещено ни одного комментария.

Администрация Изобильненского округа, по состоянию на 11.08 мск, не сообщила в своем телеграм-канале об инциденте, лишь опубликовав в 10.32 мск опрос на тему "Как проведёшь майские выходные?".

Напомним, территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам дронов после начала российской операции на Украине. Так, 1 апреля два многоквартирных дома в Таганроге были повреждены при атаке беспилотника. В девятиэтажном доме произошел пожар, из дома были эвакуированы 85 жильцов.

В ночь на 2 апреля в результате атаки дронов в Таганроге были повреждены окна в трех многоквартирных и четырех частных домах.

14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

26 февраля в результате атаки БПЛА в Краснодарском крае были повреждены три дома. Из краевого бюджета выделено 19,1 миллиона рублей для помощи пострадавшим, объявил почти полтора месяца спустя (11 апреля) краевой оперштаб.

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