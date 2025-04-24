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21:54, 24 апреля 2025

Парада Победы в Краснодаре не будет из-за угрозы атак беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Парад Победы 9 мая в Краснодаре решено не проводить из-за частых воздушных тревог, "чтобы не рисковать его участниками и жителями города", заявил губернатор Кубани. При этом в Новороссийске парад планируется.

Как информировал "Кавказский узел", в 2024 году в ряде регионов юга России был изменен формат празднования дня Победы: в Черкесске и Краснодаре парады не проводились, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске прошли без участия зрителей. Годом ранее парады проводились в Волгограде, Владикавказе, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Ставрополе и Пятигорске.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона. Также на "Кавказском узле" размещена справка "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" о наиболее известных мифах и достоверных сведениях относительно действий Сталина в ходе войны.

В этом году парада в Краснодаре все еще не будет, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев во время пленарного заседания Законодательного собрания региона. При этом он заверил, что парад Победы пройдет в Новороссийске и будет транслироваться по телевидению.

Парад будет в Новороссийске. Рисковать жителями Краснодара, конечно, мы не можем

"Парада в Краснодаре не будет в силу того, что парад будет в Новороссийске. Потому что это большой риск - практически каждую ночь объявляется воздушная опасность. Рисковать жителями Краснодара, теми, кто придет на парад, участниками парада, конечно, мы не можем. Поэтому, посоветовавшись с руководством правоохранительных органов, с нашими военными коллективно приняли решение - риск исключить", - приводят слова Кондратьева "РИА Новости".

Акцию "Бессмертный полк" на Кубани из соображений безопасности тоже проведут онлайн. При этом ветеранов в крае планируют поздравлять концертами у их дома, пишет РБК.

"Кавказский узел" писал также, что власти Кабардино-Балкарии отказались проводить шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности, но пообещали жителям салют. 

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