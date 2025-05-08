Жителей Северной Осетии ждут проблемы со связью в День Победы

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На время празднования Дня Победы в некоторых районах Северной Осетии возможны сбои в работе сотовой связи и мобильного интернета, сообщил глава республики.

"На время празднования Дня Победы в некоторых районах республики возможны сбои в работе сотовой связи и мобильного интернета", - сообщил сегодня глава Северной осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Операторы связи рекомендуют использовать для передачи данных Wi-Fi. Прошу отнестись к ограничениям с пониманием!", - написал он.

Ранее об ограничениях мобильного интернета в связи с празднованием Дня Победы сообщили власти Москвы. Главы других регионов Северного Кавказа не сообщали о таких ограничениях в связи с 80-летием Дня Победы.

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