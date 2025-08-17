×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:45, 17 августа 2025

Власти отчитались об увеличении числа точек доступа к Wi-Fi в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Новые публичные точки доступа к интернету открыты в Махачкале на фоне отключений мобильного интернета. Также бесплатно подключиться к сети можно в МФЦ Каспийска и Махачкалы. Пользователи Telegram посетовали на плохую работу точек доступа.

Как писал "Кавказский узел", из-за отключений мобильного интернета невозможно вызвать такси, расплатиться картой, пожаловались жители Махачкалы и Каспийска. Власти республики назвали это временной мерой в связи с возможной угрозой пролета БПЛА над территорией Дагестана. Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что власти работают над расширением сети публичных точек доступа Wi-Fi на всех общественных территориях городов Махачкалы и Каспийска: в парках и скверах, торгово-развлекательных комплексах, магазинах и филиалах МФЦ, отметив, что первые такие точки уже появились на центральной площади Махачкалы. Отключения мобильного интернета в Махачкале продолжились и 13 августа, при этом публичная точка доступа на площади Ленина имеет крайне ограниченный радиус действия, рассказали жители города. Они пожаловались на сложности с вызовом такси, покупкой билетов, звонками.

В Махачкале бесплатные точки доступа появились в парке культуры и отдыха «Ак-гель», сквере имени Фазу Алиевой, отчиталось Минцифры Дагестана в в своем Telegram-канале 14 августа.

16 августа ведомство также сообщило, что ведутся работы по монтажу оборудования для обеспечения бесплатного Wi-Fi вдоль всей аллеи на проспекте имени Расула Гамзатова и по установке дополнительных бесплатных точек доступа Wi-Fi в сквере «Борцов Революции» перед Домом Дружбы.

Также бесплатные точки WI-FI установили на базе филиалов МФЦ Махачкалы и Каспийска. По данным ведомства Дагестана, получить доступ к бесплатному интернету можно в Махачкале, в МФЦ по Ленинскому, Кировскому и Советскому районам и во всех МФЦ Каспийска.

Сообщение об открытии доступа к сети в МФЦ перепостил в своем Telegram-канале, на которые подписаны 4712 человек, активист движения "ГородНаш" Юрист Арсен Магомедов, к 11.45 мск его прокомментировали пять человек. "В отделении на Гаджиева очень редко работает", - указал пользователь Magellan.

"Только в некоторых филиалах МФЦ очень редко работает и к нему не подключиться", - отметил другой пользователь.

"Нам что, ходить в МФЦ?" - поинтересовалась Saika.

"Верните нормальный мобильный интернет, вместо подачек в виде не работающего бесплатно wi-fi", - написал в комментариях к публикации на эту тему в Telegram-канале издания "Новое дело" пользователь Mig Mig. Всего публикация в Telegram-канале издания, у которого насчитывается 13041 подписчик, набрала два комментария.

Напомним, 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]. Власти признали блокировку мессенджера лишь в марте, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев, указали местные жители. Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД России Марии Захаровой, затронула только часть пользователей мессенджера в республике, а с 28 мая доступ к мессенджеру из Дагестана вновь был закрыт.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Анна Цомартова. Скриншот фото из одноименного Telegram-канала https://t.me/ANNATSOMARTOVA22.
12:44, 17 августа 2025
Эксперты исключили суицид Анны Цомартовой
09:45, 17 августа 2025
После атаки БПЛА задержано движение 14 "южных" поездов
Житель Старого Сивуха зачитывает обращение. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Новое дело" от 16.08.25,https://t.me/novoedelo/33773
20:03, 16 августа 2025
Жители Старого Сивуха потребовали внимания Меликова к проблемам села
18:08, 16 августа 2025
Самолеты отправились на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропортах юга России
Российские бойцы. Скриншот фото Минобороны России от 13.08.25, https://t.me/mod_russia/55508.
10:15, 16 августа 2025
Власти признали убитыми более 7200 бойцов с юга России
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
23:33, 8 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Про Мишу и Гришу. Как в Дагестане решают судьбу двух медведей
Фото
21:47, 3 августа 2025
Блогерка. Северный Кавказ
1
Красный царь - рассказ дагестанского автора
Фото
10:19, 1 июня 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
В Дагестане с осужденного за коррупцию пытаются взыскать сумму взятки
Фото
16:57, 13 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
О моральном вреде. Сколько государство платит за незаконное уголовное преследование
Фото
17:34, 28 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
«Затопили, не глядя». Жители Ирганая требуют моральной компенсации 
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Затонувший танкер. Фото: Минприроды России
15 августа 2025, 23:56
Демонтированы выступающие части затонувших в Черном море танкеров с мазутом

Микаел Аджапаян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
15 августа 2025, 19:57
Суд в Ереване продлил срок ареста архиепископа Аджапаяна

Тедо Абрамов. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DNXo-KPAKsP/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 августа 2025, 14:39
Суд признал невиновным участника акций протеста в Тбилиси Абрамова 

Снос памятников в Ханкенди. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/943183/
15 августа 2025, 13:40
Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе 

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше