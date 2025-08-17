Власти отчитались об увеличении числа точек доступа к Wi-Fi в Дагестане

Новые публичные точки доступа к интернету открыты в Махачкале на фоне отключений мобильного интернета. Также бесплатно подключиться к сети можно в МФЦ Каспийска и Махачкалы. Пользователи Telegram посетовали на плохую работу точек доступа.

Как писал "Кавказский узел", из-за отключений мобильного интернета невозможно вызвать такси, расплатиться картой, пожаловались жители Махачкалы и Каспийска. Власти республики назвали это временной мерой в связи с возможной угрозой пролета БПЛА над территорией Дагестана. Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что власти работают над расширением сети публичных точек доступа Wi-Fi на всех общественных территориях городов Махачкалы и Каспийска: в парках и скверах, торгово-развлекательных комплексах, магазинах и филиалах МФЦ, отметив, что первые такие точки уже появились на центральной площади Махачкалы. Отключения мобильного интернета в Махачкале продолжились и 13 августа, при этом публичная точка доступа на площади Ленина имеет крайне ограниченный радиус действия, рассказали жители города. Они пожаловались на сложности с вызовом такси, покупкой билетов, звонками.

В Махачкале бесплатные точки доступа появились в парке культуры и отдыха «Ак-гель», сквере имени Фазу Алиевой, отчиталось Минцифры Дагестана в в своем Telegram-канале 14 августа.

16 августа ведомство также сообщило, что ведутся работы по монтажу оборудования для обеспечения бесплатного Wi-Fi вдоль всей аллеи на проспекте имени Расула Гамзатова и по установке дополнительных бесплатных точек доступа Wi-Fi в сквере «Борцов Революции» перед Домом Дружбы.

Также бесплатные точки WI-FI установили на базе филиалов МФЦ Махачкалы и Каспийска. По данным ведомства Дагестана, получить доступ к бесплатному интернету можно в Махачкале, в МФЦ по Ленинскому, Кировскому и Советскому районам и во всех МФЦ Каспийска.

Сообщение об открытии доступа к сети в МФЦ перепостил в своем Telegram-канале, на которые подписаны 4712 человек, активист движения "ГородНаш" Юрист Арсен Магомедов, к 11.45 мск его прокомментировали пять человек. "В отделении на Гаджиева очень редко работает", - указал пользователь Magellan.

"Только в некоторых филиалах МФЦ очень редко работает и к нему не подключиться", - отметил другой пользователь.

"Нам что, ходить в МФЦ?" - поинтересовалась Saika.

"Верните нормальный мобильный интернет, вместо подачек в виде не работающего бесплатно wi-fi", - написал в комментариях к публикации на эту тему в Telegram-канале издания "Новое дело" пользователь Mig Mig. Всего публикация в Telegram-канале издания, у которого насчитывается 13041 подписчик, набрала два комментария.

Напомним, 8 марта министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]. Власти признали блокировку мессенджера лишь в марте, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев, указали местные жители. Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД России Марии Захаровой, затронула только часть пользователей мессенджера в республике, а с 28 мая доступ к мессенджеру из Дагестана вновь был закрыт.

