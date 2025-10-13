Введены ограничения на работу аэропортов Астрахани и Краснодара
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Вслед за аэропортами Волгограда и Геленджика приостановлена из соображений безопасности работа аэропортов Астрахани и Краснодара.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью были введены ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Геленджика.
Вслед за Волгоградом и Геленджиком Росавиация ввела сегодня около 02.00 мск ограничения на работу аэропортов Астрахани (Нариманово) и Краснодара (Пашковский), сообщил в своем телеграм-канале глава пресс-службы ведомства Артем Кореняко.
Он традиционно уточнил, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
По данным онлайн-табло астраханского аэропорта, задержек рейсов в связи с ограничениями ни на прилет, ни на вылет нет. Аналогичная ситуация и в аэропорту Краснодара.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.