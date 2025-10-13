Аэропорты Волгограда и Геленджика закрыты из-за атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Геленджика временно приостановлен по соображениям безопасности. Минобороны сообщило о 15 сбитых беспилотниках над акваторией Черного моря.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на полеты вводились в волгоградском аэропорту три ночи подряд, 7, 8 и 9 октября, также ночью 8 октября был закрыт для самолетов аэропорт Ставрополя.

Аэропорт Волгограда приостановил работу вечером 12 октября, сообщил в 23.02 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. В 23.31 он проинформировал о прекращении обслуживания рейсов аэропортом Геленджика. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пояснил он.

На онлайн-табло на сайтах аэропортов Волгограда и Геленджика по данным на 0.35 мск нет информации о задержках или отмене рейсов.

Минобороны России проинформировало о 15 сбитых беспилотниках над акваторией Черного моря в период с 20:15 мск до 23:00 мск .

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы.