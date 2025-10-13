×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:33, 13 октября 2025

Аэропорты Волгограда и Геленджика закрыты из-за атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прием и выпуск самолетов в аэропортах Волгограда и Геленджика временно приостановлен по соображениям безопасности. Минобороны сообщило о 15 сбитых беспилотниках над акваторией Черного моря.

Как писал "Кавказский узел", ограничения на полеты вводились в волгоградском аэропорту три ночи подряд, 7, 8 и 9 октября, также ночью 8 октября был закрыт для самолетов аэропорт Ставрополя. 

Аэропорт Волгограда приостановил работу вечером 12 октября, сообщил в 23.02 пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. В 23.31 он проинформировал о прекращении обслуживания рейсов аэропортом Геленджика. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - пояснил он.

На онлайн-табло на сайтах аэропортов Волгограда и Геленджика по данным на 0.35 мск нет информации о задержках или отмене рейсов.

Минобороны России проинформировало о 15 сбитых беспилотниках над акваторией Черного моря в период с 20:15 мск до 23:00 мск .

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина — 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

На встрече с лидерами думских фракций 18 сентября Путин пообещал подумать над предложением лидера КПРФ Зюганова о переименовании Волгограда в Сталинград, пользователи соцсетей высказали недовольство новым обсуждением этой темы. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
17:58, 12 октября 2025
Три бойца из Астраханской области убиты в зоне СВО
13:59, 12 октября 2025
Военнослужащий из Котово убит в военной операции
13:00, 12 октября 2025
Глава Крымского района заключен под стражу
09:03, 12 октября 2025
Угроза атаки беспилотников объявлена в Волгоградской области
08:03, 12 октября 2025
Трое военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
14:28, 11 октября 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Виктор Момотов. Стоп-кадр видео журнала "Судья", https://vkvideo.ru/video-211040710_456239053?ref_domain=yastatic.net
19:28, 11 октября 2025
Юристы усомнились в возможности мирового соглашения по изъятию имущества у Момотова
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 9.10.25, https://t.me/mod_russia/57396
20:28, 10 октября 2025
Людские потери юга России на Украине превысили 7600 человек
Андрей Марченко (слева) и Виктор Момотов (справа). Фото: https://t.me/endoflaw/1480
15:36, 10 октября 2025
Связь Момотова и Марченко объяснила решения судов по отелям Marton в Волгограде
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
04:56, 9 октября 2025
Генпрокуратура связала Момотова с проституцией в отелях Marton
БПЛА. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
07:29, 7 октября 2025
Беспилотники сбиты в Волгоградской и Ростовской областях
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Юрий Напсо. Фото из телеграм-канала Напсо https://t.me/NapsoYuriy/289
12 октября 2025, 12:02
Законность получения Юрием Напсо земель в Сочи поставлена под сомнение

Обмен заключенными. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot.
10 октября 2025, 10:40
Москва и Баку освободили по одному арестованному после встречи президентов

Гела Мтивлишвили. Фото: Mtisambebi.ge
10 октября 2025, 02:10
ЕСПЧ начал рассматривать дело журналиста Мтивлишвили

Звиад Ратиани. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/473436-poet-zviad-ratianis-sakmeze-sasamartlo-zepiri-mosmenis-gareshe-imsjelebs
09 октября 2025, 18:20
Звиад Ратиани приговорен к заключению

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше