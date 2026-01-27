×

10:55, 27 января 2026

"Неделя памяти жертв Холокоста" отмечена на юге России просветительскими акциями

Акция "Холокост - память поколений". Усть-Лабинск, 22 января 2026 г. Фото: https://vk.com/wall-226757194_5532?z=photo-226757194_457249246%2Fwall-226757194_5532

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники библиотек и образовательных учреждений, а также представители еврейских общин в регионах СКФО и ЮФО провели лекции, встречи и другие информационные мероприятия, приуроченные к "Неделе памяти жертв Холокоста".

Как писал "Кавказский узел", 27 января 2025 года около 50 человек пришли в Волгограде на митинг памяти жертв Холокоста. Организаторами согласованного с властями мероприятия были еврейская община и общинный центр Волгограда. Митинг прошел около памятного знака "Жертвам Холокоста на Сталинградской земле", открытого 9 ноября 2021 года по инициативе еврейской общины. Некоторые участники акции назвали недостаточным освещение темы Холокоста в учебных заведениях.

Ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" – это комплекс мемориальных, культурных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января. Организатор "Недели памяти" - Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и Центра "Холокост".

В рамках ежегодной "Недели памяти жертв Холокоста", которая проходит с 14 по 28 января, просветительские мероприятия организованы, в том числе в регионах юга России. Так, в Адыгее сотрудники библиотек, музеев, детских школ искусств и домов культуры проводят "цикл мемориальных и образовательных мероприятий для сохранения памяти о Холокосте у подрастающего поколения", сообщило в своем телеграм-канале Минкультуры республики.

"27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста, в эту дату в 1945 году Красная армия освободила узников лагеря смерти Аушвиц (Освенцим). "Неделя памяти" в России проводится с 2015 года для напоминания о крупнейшем геноциде в истории, жертвами которого стали почти 60% еврейского населения Европы. Учреждения культуры Адыгеи ежегодно принимают участие в данном мероприятии", - пояснило ведомство.

В Астрахани памятные мероприятия намечены на 27 и 28 января, на них "о трагедии в жизни еврейского народа расскажут и взрослым, и подрастающему поколению", сообщает на своем сайте общественная организация "Федеральная еврейская национально-культурная автономия".

"27 января в библиотеке-филиал №18 пройдет Час памяти "Холокост - трагедия народа". Мероприятие предназначено для старшеклассников ГБУ АО "Астраханская лингвистическая гимназия". Проведет его активистка МОО «Еврейская национально-культурная автономия города Астрахани "Надежда" Орли-Николь Ониколь. Сразу три мероприятия пройдут 28 января: это Урок памяти "Холокост - преступление и наказание" для сотрудников УФНС России по Астраханской области, Урок памяти "Холокост - преступление и наказание" для учащихся 8-11-х классов  СОШ № 74 им. Г. Тукая  и Час памяти "Холокост - трагедия народа" для учащихся колледжа", - говорится в сообщении.

В Кисловодске местная еврейская национально-культурная автономия провела встречу. Фото: https://fenka.online/news/v-kislovodske-v-eti-dni-prohodit-tsikl-meropriyatij-v-ramkah-nedeli-pamyati-zhertv-holokosta/В Кисловодске местная еврейская национально-культурная автономия провела встречу с молодежью для профилактики "идеологии ксенофобии, экстремизма и национализма среди молодёжи", отмечается в публикации общественной организации.

"Говорили о том, что нацистами и экстремистами не рождаются, ими становятся, сознательно делая выбор, а жертвами любого геноцида, экстремизма, террора становятся в первую очередь невинные люди: старики, женщины, дети. Об этом должна напоминать нам трагедия Холокоста", - говорится в сообщении.

Для студентов педагогического колледжа в дагестанском Избербаше 26 января была проведена лекция, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, говорится в сообщении на сайте колледжа.

Лекцию провела советник директора колледжа. "В ходе встречи студенты узнали, что именно 27 января 1945 года войска Красной Армии освободили крупнейший лагерь  - Освенцим (Аушвиц). Особое внимание было уделено роли 60-й армии под руководством маршала Ивана Конева и 107-й дивизии генерал-лейтенанта Василия Петренко, чьи бойцы первыми вошли на территорию лагеря", - отмечается в публикации.

На Северном Кавказе иудеи жили на протяжении многих столетий и внесли заметный вклад в культурную и социальную жизнь Дагестана, Чечни и Кабардино-Балкарии, говорится в справке "Кавказского узла" "Еврейские общины Северного Кавказа".

В детской школе искусств аула Псыж в Карачаево-Черкесии запланирован информационный час "День памяти жертв Холокоста", сообщило на своем сайте Минкультуры России.

"Мероприятие направлено на повышение осведомлённости учащихся о масштабах и трагедии Холокоста, а также о значении памяти о погибших для предотвращения подобных преступлений в будущем. В ходе информационного часа будут освещены исторические события, связанные с Холокостом, причины его возникновения, а также последствия для отечественной и мировой истории", - пояснило министерство.

В мае 2025 года почетное звание "Праведник Мира" было присуждено посмертно Казию Бытдаеву и Сапият Абазалиевой - супругам из Усть-Джегуты, спасавшим евреев во время Холокоста. Согласно документальным свидетельствам, найденным в школьных архивах Усть-Джегуты, в годы фашистской оккупации Карачаево-Черкесии Казий Бытдаев и Сапият Абазалиева укрыли у себя дома и спасли нескольких еврейских девочек, сообщил 7 мая 2025 года проект ТАСС "Это Кавказ". Это уже третья семья в Карачаево-Черкесии, которая удостоена звания "Праведников мира", пояснил агентству представитель Общественной палаты республики Гарик Кургинян.

Несколько мероприятий в рамках "Недели памяти жертв Холокоста " прошли в Краснодарском крае. Так, в детской школе искусств Славянска-на-Кубани 21 и 22 января прошли уроки памяти "Не забыть. Не повторить. Память о Холокосте" и "Холокост - память поколений". "Это были не просто занятия, а глубокое погружение в историю, призванное напомнить юным сердцам о масштабах трагедии Холокоста и о том, почему так важно хранить эту память, чтобы подобное никогда не повторилось", - сообщила на своем сайте школа искусств.

23 января сотрудники библиотеки имени Горького в Краснодаре провели для студентов информационно-технологического техникума час памяти "Номера вместо имен: трагедия Холокоста". "Участники мероприятия узнали о геноциде еврейского и других народов во время Великой Отечественной войны, увидели видеофрагменты с воспоминаниями очевидцев - бывших узников Освенцима и Бухенвальда", - сообщила на своем сайте "Централизованная библиотечная система города Краснодара".

22 января в городском парке Усть-Лабинска прошла акция "Холокост - память поколений", проведенная сотрудниками городской библиотеки. "Волонтеры библиотеки раздали жителям и гостям нашего города листовки, содержащие информацию о страшных событиях, происходивших во время Второй мировой войны, знакомящих с историей Холокоста. Специалист Усть-Лабинской городской библиотеки-филиала №1 Ольга Черенова рассказала о том, какое место занимает тема концлагерей в истории России и Великой Отечественной войны", - сообщила на своей странице во "ВКонтакте" Усть-Лабинская библиотека.

Напомним, волгоградская еврейская община неоднократно сталкивалась с проявлениями антисемитизма. Так, житель Дагестана Гасан Абуков получил срок в колонии за нападение на иудея в Волгограде в июле 2024 года. По словам потерпевшего, Абуков во время конфликта высказывал обвинения в адрес еврейского народа в связи с израильско-палестинским конфликтом.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Стоп-кадр видео Антисемитские выступления на Северном Кавказе шокировали главного раввина России

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на начавшееся в октябре 2023 года обострение палестино-израильского конфликта. С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Преступления на почве антисемитизма в Волгоградской области редки, хотя его проявления встречаются на бытовом уровне, указали члены еврейской общины. Они отметили при этом, что местные иудеи стараются не афишировать свою религиозность.

Однако подобные инциденты происходили и ранее. Так, в 2013 году участники байк-шоу забросали камнями принадлежащий еврейской общине детский сад, также не раз осквернялись памятные знаки.

В ноябре 2021 года был задержан мужчина, осквернивший памятник жертвам Холокоста, он впоследствии был приговорен к шести годам лишения свободы.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

