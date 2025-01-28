Участники митинга в Волгограде почтили память жертв Холокоста

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Митинг, приуроченный к международному дню памяти жертв Холокоста, в Волгограде посетили члены еврейской общины, местные чиновники и гости города. Некоторые участники назвали недостаточным освещение темы Холокоста в учебных заведениях.

27 января в 14.00 мск в сквере имени 8 Марта в Центральном районе Волгограда под звуки траурной музыки начался митинг памяти жертв Холокоста. Организаторами согласованного с властями мероприятия были еврейская община и общинный центр Волгограда. Глава еврейской общины Яэль Иоффе сообщила, что на траурное мероприятие пришло около 50 человек. Митинг традиционно проходил у памятного знака "Жертвам Холокоста на Сталинградской земле", открытого 9 ноября 2021 года по инициативе еврейской общины. Ранее на этом месте 12 лет стоял закладной камень. Порядок обеспечивал патруль ДПС, который дежурил за оградой сквера.

Закладной камень на месте расстрела более 600 евреев, убитых в 1942-43 годах, был установлен в волгоградском сквере имени 8 Марта еще в конце 2007 года, но памятник жертвам Холокоста был открыт там лишь 9 ноября 2021 года. Братская еврейская могила в Волгограде, на месте которой поставлен памятник, долгое время не была даже отмечена на картах. Деньги на памятник были собраны общественными и благотворительными организациями.

Председатель общинного еврейского центра Яэль Иоффе напомнила собравшимся о масштабах трагедии, что Красная армия не дала осуществиться планам по "окончательному решению" еврейского вопроса. Ученики еврейской школы "Ор Авнер" прочитали стихотворения, посвященные жертвам Холокоста. "Есть такое местечко — Освенцим. / Там горел огонь крематория, / Души мучеников святых и младенцев / Сегодня оттуда летят над историей", — продекламировал Эрнест Ермоцанов.

Выступали также заместители председателей профильных комитетов областной администрации и областной думы Андрей Дудников и Дмитрий Калашников. Присутствовали почетный журналист, а ныне пенсионер Ефим Шустерман и глава комитета культуры города Дмитрий Полянин. Так как раввин волгоградской синагоги находился в отъезде, поминальную молитву "Кадиш" прочел старейшина еврейской общины Иосиф Лалаев. Митинг закончился возложением цветов на гранитный постамент памятного знака. Провокаций в отношении участников акции не было.

Участники акции поделились с корреспондентом "Кавказского узла" впечатлениями от акции.

Студент Алексей Беркович рассказал, что участвовал ранее в подобном митинге. "Было это в позапрошлом году. В семье храним память о моей прапрабабушке. Во время войны она была санитаркой. А ее родители пропали без вести в Западной Белоруссии. Их судьба нам неизвестна. Память погибших от рук нацистов нужно хранить вечно, чтобы трагедия не повторилась", - сказал Алексей.

Сара Шехтман приехала в Волгоград из Саратовской области в командировку. Она случайно узнала об этом мероприятии из соцсетей. "Отпросилась с работы. Руководство с пониманием отнеслось к моей просьбе. В нашем городе тоже отмечают эту дату. Волгоградская община - молодцы. И памятный знак добились, чтобы поставили, и еврейские традиции они поддерживают", - сказала она.

Шехтман считает, что в образовательных учреждениях мало внимания уделяют теме Холокоста. Когда она училась в школе, то уроков, посвященных именно Холокосту, не было. "Я не помню, чтобы нам информативно об этом рассказывали в школе. Все, что я знаю об этой трагедии - только благодаря моим личным усилиям. Наша семья не пострадала во время той войны. Хотя деды воевали. Имели награды", - сказала она.

Пенсионер, представившийся Сергеем Исаевичем, также посетовал на недостаточную работу школ в информировании учащихся по теме Холокоста и других преступлений фашизма.

"Мои внуки говорят, что сегодня у них в школе ничего не говорили о том, какой это день. На изучение истории Второй мировой войны в школах предоставлено очень мало времени. Галопом по Европам проходят. А я думаю, надо несколько уроков посвящать изучению преступлений гитлеровской Германии. Никак не меньше. Не только евреи пострадали. Также нацисты стремились искоренить и другие народы - ромов, славян. Но евреям, конечно, больше досталось. Нас как народ хотели уничтожить. То есть совсем", - сказал Антон Исаевич.

На вопрос, насколько тема антисемитизма остра сейчас в стране и мире, пенсионер отметил, что на Ближнем Востоке она "очень актуальна". В России же, по мнению, Антона Исаевича, антисемитизм присутствует в острой форме только "в некоторых республиках Кавказа".

С 26 по 29 октября 2023 года в городах трех республик СКФО имели место публичные проявления антисемитизма. В Черкесске протестующие требовали не пускать приезжих из Израиля, в Нальчике был совершен поджог строящегося еврейского культурного центра, также на здание была нанесена антисемитская надпись*. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля. Наиболее масштабной акцией стали беспорядки в аэропорту Махачкалы на фоне сообщения о том, что туда прибыл самолет из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Силовики установили личности более 150 участников беспорядков, задержаны 83 из них, отчиталась полиция.

Племянница пенсионера Мила Буреева напомнила об антисемитских инцидентах, которые случались часто в Волгограде в начале 2000-х годов. "И нападения на еврейскую школу были. И марши этих националистов проходили ежегодно. Там антисемитские лозунги звучали. Но сейчас ничего подобного в Волгограде нет. По крайней мере, я ничего такого не слышала. Но и особой просветительской работы в школах я не замечала, чтобы какое-то информационное противодействие антисемитизму было", - заметила девушка.

Глава волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что полиция провела профилактические мероприятия по недопущению антисемитских действий со стороны выходцев из кавказских республик и стран Ближнего Востока - в основном среди студентов, учащихся волгоградских вузов. "Очень эффективная была профилактика", - отметила она.

Когда произошли антисемитские события в Махачкале и Нальчике, по словам Яэль, полиция дежурила несколько месяцев у волгоградской синагоги "в режиме 24/7". Она, впрочем, отметила, что летом 2024 года было нападение на молодого человека, который шел днем по улице Волгограда в кипе. "Как оказалось, он не был евреем, но он идентифицировал себя как еврей. Это медбрат одной из больниц города. Очень сильно пострадал. Избили, сломали ему кости. Вылечился. Одного из нападавших арестовали. Сидит. Второго не стали арестовывать, так как тот пострадал в другой драке. И лечился он как раз в той больнице, где медбратом работал пострадавший. Так вот преступник у этого парня попросил прощения. Сейчас он (преступник) в бегах", - рассказала Иоффе.

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