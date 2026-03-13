Пятеро военных из Дагестана убиты на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Руслан Акилов, Магомед-Расул Айбазов, Рашид Магомедказиев, Хаджимурад Юсупов и Мурат Бекеляев из Буйнакска убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там как минимум 1861 военных из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 12 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1856 бойцов из Дагестана.
12 марта глава города Буйнакска Махач Абдулмуслимов передал награды бойцов, убитых в специальной военной операции, их родным. Награды переданы родственникам Руслана Акилова, Магомед-Расул Айбазова, Рашида Магомедказиева, Хаджимурада Юсупова и Мурата Бекеляева, сообщила администрация города в Telegram-канале.
Подробности биографий и гибели военных в сообщении не приведены.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1861 бойцов из Дагестана.
В предыдущий раз о смерти военных из Буйнакска стало известно в ноябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в зоне СВО убиты Ильгам Азаев и Гасан Казбеков.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.
