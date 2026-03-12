Источники сообщили об обысках в Минздраве Дагестана

Силовики провели в Минздраве Дагестана следственные действия, изъяв ведомственные документы, проинформировали источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года Кировский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву по делу о мошенничестве с ущербом более миллиона рублей.

В министерстве здравоохранения Дагестана прошли обыски, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах республики. "В министерстве была проведена выемка документов", - приводит слова источника "Интерфакс-Юг".

Источник другого государственного информагентства, в свою очередь, отметил, что следственные действия проводились с главой министерства. "С руководителем ведомства Ярославом Глазовым работают следственные органы", - сообщается в публикации ТАСС.

Официально выемку документов в министерстве здравоохранения Дагестана пока не комментировали ни пресс-службы правоохранительных структур, ни представители самого ведомства.

О том, что Ярославу Глазову может грозить скорая отставка с поста главы Минздрава, 10 февраля сообщало со ссылкой на собственные источники издание "Черновик". В конце февраля брат министра Кирилл Глазов лишился мандата республиканского парламента: прокуратура Дагестана указывала как на нарушения антикоррупционного законодательства, так и на фактическое отсутствие Глазова на заседаниях, информировал "Кавказский узел".