23:45, 12 марта 2026

Источники сообщили об обысках в Минздраве Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики провели в Минздраве Дагестана следственные действия, изъяв ведомственные документы, проинформировали источники в правоохранительных органах. 

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2025 года Кировский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца бывшего министра здравоохранения Дагестана Татьяну Беляеву по делу о мошенничестве с ущербом более миллиона рублей. 

В министерстве здравоохранения Дагестана прошли обыски, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах республики. "В министерстве была проведена выемка документов", - приводит слова источника "Интерфакс-Юг". 

Источник другого государственного информагентства, в свою очередь, отметил, что следственные действия проводились с главой министерства. "С руководителем ведомства Ярославом Глазовым работают следственные органы", - сообщается в публикации ТАСС. 

Официально выемку документов в министерстве здравоохранения Дагестана пока не комментировали ни пресс-службы правоохранительных структур, ни представители самого ведомства. 

О том, что Ярославу Глазову может грозить скорая отставка с поста главы Минздрава, 10 февраля сообщало со ссылкой на собственные источники издание "Черновик". В конце февраля брат министра Кирилл Глазов лишился мандата республиканского парламента: прокуратура Дагестана указывала как на нарушения антикоррупционного законодательства, так и на фактическое отсутствие Глазова на заседаниях, информировал "Кавказский узел". 

Автор: "Кавказский узел"

