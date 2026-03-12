Санврачи рекомендовали не выходить на улицу из-за пожара на нефтебазе в Тихорецке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Площадь пожара на нефтебазе в Тихорецке достигла 3,8 тысячи квадратных метров. Санврачи рекомендовали не выходить на улицу и закрыть форточки.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта обломки беспилотников попали в многоэтажные дома в Анапе и Сочи и во двор многоэтажки в Краснодаре. По заверению чиновников, обошлось без пострадавших. В Тихорецком районе Краснодарского края сегодня загорелась нефтебаза в результате падения обломков БПЛА, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

Площадь пожара на нефтебазе в пригороде Тихорецка составляет 3,8 тыс кв. метров. В тушении принимают участие 257 человек, в том числе специалисты МЧС России, 69 единиц техники и пожарный поезд, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин сообщил, что из-за продолжающего пожара на местной нефтебазе в настоящее время перекрыто движение на одной из автомобильных трасс.

"Сегодня ограничено движение транспортных средств по автомобильной дороге Тихорецк - Белая Глина на участке вблизи города Тихорецка. Просьба водителям заранее планировать маршрут", - написал он в своем Telegram-канале. Позже он опубликовал предостережения санитарных врачей в связи с пожаром на нефтебазе. "Не выходить на улицу без крайней необходимости. Закрыть окна и избегать проветривания помещений. Чаще проводить влажную уборку дома, чтобы снизить концентрацию вредных веществ в воздухе. Пить больше воды для выведения токсинов из организма", - сообщил глава района При появлении симптомов недомогания, таких как головная боль, тошнота, головокружение или затрудненное дыхание, следует обращаться к врачам, говорится в сообщении. Перевалочная нефтебаза «Тихорецкая» — это один из крупнейших промышленных узлов на юге России, предназначенный для приема, временного хранения и дальнейшей транспортировки нефти и нефтепродуктов, пишет "Горизонтальная Россия" (внесено в реестр иноагентов).

Любой пожар такого масштаба несет угрозу для здоровья людей, указал руководитель отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних. "Опасность для населения, как и в случае любых пожаров, - это задымление. В воздухе может быть повышенная концентрация опасных веществ, дышать сложно, легкие могут пострадать. В данном случае добавляются еще и всякие техногенные проблемы, потому что горит дизтопливо и не только, и там может быть вся таблица Менделеева", - рассказал он ранее "Кавказскому узлу"