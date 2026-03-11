Несколько многоэтажек повреждены при атаке БПЛА на Кубань

Обломки беспилотников попали в многоэтажные дома в Анапе и Сочи и во двор многоэтажки в Краснодаре. По заверению властей, обошлось без пострадавших.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотника разрушена крыша частного дома в Адлерском районе. Власти пообещали помощь владельцу жилья.

В Анапе из многоквартирного дома, в который попали обломки БПЛА, эвакуировали жильцов. Сто жителей дома, в том числе 28 детей, эвакуировали на безопасное расстояние на время проведения необходимых мероприятий. В размещении в ПВР жители не нуждаются, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

В Лазаревском районе Сочи начался пожар в многоэтажном доме, начавшееся из-за падения обломков БПЛА. Пожар начался в одной из квартир на верхнем этаже 5-этажного дома, его локализовали. Представители администрации района работают с жильцами для оказания необходимой помощи. Пострадавших нет, говорится в другом сообщении.

Также в Сочи обломки беспилотника попали в санаторий «Ставрополье», который закрыт уже несколько лет. Возгорания и серьезных повреждений нет. Пострадавших нет.

В Краснодаре обломки беспилотника обнаружили рядом с жилым домом. Фрагменты упали во дворе многоквартирного дома в Прикубанском округе, говорится в другом сообщении.

Напомним, 8 марта мэр Сочи сообщил об обломках БПЛА, найденных в разных районах города. В Адлерском районе осколками поврежден рейсовый автобус, пассажиры не пострадали. В районе станции Лоо на железнодорожных путях повреждена контактная линия.

3 августа 2025 года в Адлерском районе Сочи женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной.

В июле того же года район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили "Кавказскому узлу", что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

"У меня там живёт подруга Елена с маленькими детьми, прямо в гаражах на улице Авиационной. Когда она мне позвонила среди ночи, у меня сердце замерло. Она плакала. У нее была истерика. Она сказала, что они с мужем успели собрать детей за пять минут до того, как разнесло их жилой гараж", - рассказала, в частности, жительница Сочи Наталья.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.