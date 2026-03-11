×

Главная   /   Лента новостей
11:59, 11 марта 2026

Частный дом в Сочи поврежден при воздушной атаке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотника разрушена крыша частного дома в Адлерском районе. Власти пообещали помощь владельцу жилья.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью беспилотники были сбиты в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и в Краснодарском крае, сообщило Минобороны. Сколько беспилотников сбито в каждом из регионов, ведомство не уточнило.

В Адлерском районе Сочи зафиксировано падение обломков беспилотника на частный дом, сообщил сегодня в своем телеграм-канале мэр Андрей Прошунин.

"Там разрушена крыша, угрозы жизни и здоровью хозяина дома нет, госпитализация ему не потребовалась. Обязательно поможем сочинцу восстановить жильё", - написал он.

По состоянию на 11.50 мск, под публикацией чиновника не размещено ни одного комментария, и возможность оставлять комментарии отключена.

Напомним, 8 марта мэр Сочи сообщил об обломках БПЛА, найденных в разных районах города. В Адлерском районе осколками поврежден рейсовый автобус, пассажиры не пострадали. В районе станции Лоо на железнодорожных путях повреждена контактная линия.

3 августа 2025 года в Адлерском районе Сочи женщина получила осколочные ранения в результате атаки беспилотника, произошедшей около нефтебазы и гаражного кооператива на улице Авиационной.

В июле того же года район этого гаражного кооператива также стал эпицентром инцидента с беспилотником. В ночь на 24 июля там погибли две женщины, еще 11 человек пострадали. Арендаторы гаражей после инцидента пожаловались, что не получили компенсаций за утраченное имущество. Сочинцы пояснили "Кавказскому узлу", что эти гаражи приспособлены для жилья, и там живут люди.

Когда она мне позвонила среди ночи, у меня сердце замерло

"У меня там живёт подруга Елена с маленькими детьми, прямо в гаражах на улице Авиационной. Когда она мне позвонила среди ночи, у меня сердце замерло. Она плакала. У нее была истерика. Она сказала, что они с мужем успели собрать детей за 5 минут до того, как разнесло их жилой гараж", - рассказала, в частности, жительница Сочи Наталья.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше