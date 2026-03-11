Власти отчитались о засыпке анапского пляжа привозным песком

В анапском селе Витязево завершено восстановление тестового участка пляжа с помощью привозного песка.

Как писал "Кавказский узел", арендатор пляжей в селе Витязево начал насыпать новый слой песка из карьеров на тестовом участке. Впоследствии этот опыт восстановления могут распространить на другие пляжи в зоне ЧС, сообщил 25 февраля оперативный штаб Кубани. 8 марта стало известно, что работы по отсыпке песка на пляже "Мираклеон" близятся к завершению.

После разлива мазута в Керченском проливе Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Перспективы летнего туристического сезона 2026 года в Анапе остаются неясными: 4 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пляжи еще непригодны для отдыха. При этом она не исключила, что к началу летнего сезона ситуация может измениться.

В Витязево завершено восстановление километрового тестового участка пляжа, отчитался 10 марта в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Весь необходимый объем песка завезли и распределили по прибрежной территории. Далее на этом участке специалисты Роспотребнадзора возьмут необходимые пробы. В результате примут решение о готовности этого метода для восстановления остальных песчаных пляжей Анапы и Темрюкского района", - говорится в публикации.

Ширина насыпи составила около 70 метров, а толщина слоя – в среднем 70 см, рассказал генеральный директор ООО СК «Жемчужина» Роман Семихатский. "Всего завезли чуть меньше 40 тысяч кубометров песка – ровно тот объем, на который и рассчитывали. Это полностью соответствует плану восстановления", - приводятся в публикации его слова.

Он отметила, что песок завозили с карьера, согласованного с Роспотребнадзором, "максимально близкий по составу к природному, содержит кварц и частицы ракушечника".

В августе 2025 года спутниковые снимки показали, что загрязнение Черного моря мазутом из затонувших частей танкеров продолжается. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые.

Напомним, в феврале главой Анапы была избрана Светлана Маслова, ранее занимавшая пост зампреда правительства Крыма. Она поставила задачу максимально ускорить восстановление пляжей, чтобы курортный сезон был полноценным.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".