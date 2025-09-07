×

16:53, 7 сентября 2025

Спутниковые снимки показали продолжающееся загрязнение моря у Тамани мазутом

Карта пленочных загрязнений с декабря 2024 года по август 2025 года. Розовым выделены данные за август 2025 года. Скриншот фото Института океанологии от 05.09.25, https://t.me/ShirshovInstitute/1766.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Загрязнение Черного моря мазутом продолжается, спутниковые снимки показали истечения из затонувших частей танкеров в августе. Большая часть мазута осела на дно, в том числе в районе Тамани, Анапы и Бугазской косы, заключили ученые института океанологии РАН.

"Кавказский узел" писал, что собранные в Новороссийске коффердамы начали по воде буксировать к затонувшим частям потерпевших крушение близ Анапы танкеров с мазутом. Пользователи Telegram поинтересовались, приведет ли их установка к новым утечкам мазута.  Коффердамы  впервые используются в России в подобной ситуации. Неотработанность технологии не позволяет исключить возможности утечки мазута, указали экологи и моряки. После начала установки коффердамов на берегу появились выбросы мазута, их появление признал и оперштаб.

С 25 июля до 26 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Немногочисленные волонтеры продолжают работу в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена. 

Институт океанологии РАН опубликовал в своем Telegram-канале результаты исследования спутниковых снимков, охватывающих территорию Керченского пролива.

Результаты радиолокационных и оптических изображений показали, что загрязнение распространилось от затонувших танкеров до мыса Малый Утриш, в Керченском проливе и вдоль южного побережья Крыма вплоть до Севастополя. Общая площадь распространения загрязнения в Керченском проливе и предпроливье Черного моря составляет около 2270 квадратных километров. Периоды наиболее интенсивных истечений мазута – с декабря по январь и с мая по август, говорится в публикации от 5 сентября.

Истечения от затонувших частей танкеров до сих пор полностью не ликвидированы и загрязнение акватории северо-восточной части Черного моря продолжается до настоящего времени. Наблюдается проявление вторичного загрязнения в виде  сликовых полос в прибрежной зоне Анапской агломерации и Бугазской косы, указали ученые.

 "В акватории моря сохраняется значительное количество мазута, большая часть которого осела на дно или до сих пор находится в районе мелководных банок у полуострова Тамань, в донных отложениях прибрежной зоны Бугазской косы и пляжей Анапы. Вследствие летнего прогрева водной толщи и периодических штормовых воздействий фракции тяжелых нефтепродуктов поднимаются и образуют пленки на поверхности моря", - указано в полной версии исследования, размещенного на сайте института.

В декабре 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

