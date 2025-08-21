20 волонтеров продолжают работать на очистке побережья Кубани от мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Немногочисленные волонтеры продолжают работу рядом с местом крушения танкеров в Темрюкском районе Кубани, убирая мазут из недоступных для техники мест. Власти пресекли волонтерскую активность на официальных пляжах и отчитываются, что ликвидация последствий разлива мазута завершена.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 19 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Руководство санатория "Каникулы в Анапе", несмотря на заявления властей об отсутствии выбросов нефтепродуктов, рекомендует постояльцам использовать бахилы про посещении пляжей.

Волонтерский штаб «Дельфины», основанный в январе 2025 года - единственное волонтерское объединение, которое остается на побережье Краснодарского края. Он базируется в поселке Волна с населением около 2 тысяч человек, который входит в состав Таманского сельского поселения. По словам волонтеров, в Темрюкском районе выбросы мазута продолжаются на 40-километровом участке побережья, ликвидацией выбросов на всем этом участке сейчас занимаются не более 20 волонтеров.

Как рассказал основатель и руководитель штаба «Дельфины» Александр Кирпа, его группа продолжает работать в труднодоступных местах, куда гостехника МЧС пробраться не может. Зона ответственности штаба охватывает около 40 километров побережья и штаб нуждается в волонтерах. Потребность в людях повысится в сентябре, когда из затонувших танкеров начнут откачивать нефть - ее остатки нужно будет собирать в труднодоступных местах на берегу, пояснил активист.

«Мы обеспечиваем людей жильем в гостинице и питанием. Находимся мы в 90 километрах от Анапы в сторону Керченского пролива, в поселке Волна. В настоящее время нас 20 человек, все волонтеры не местные, - многие работают, имеют семьи, живут в других городах. Я тоже не местный, но хорошо знаю Темрюк. Когда случилась трагедия, я подумал: “кто если не я” и взялся за организацию штаба. Тогда нас было в десять раз больше. Всего с начала волонтерства и до сегодняшнего дня мы собрали порядка 2,5 тонн мазута. Но по оценкам экспертов, с которыми мы держим связь, на дне в танкерах остаются еще от 3,5 до 5 тонн мазута. Мы, действительно, на сегодняшний день, остаемся единственными волонтерами на побережье. Никакого запрета на волонтерство для нас от властей нет, они нам наоборот рады, потому что мы экономим ресурсы и помогаем проникнуть туда, где техника работать не может. Туда, где это возможно, власти присылают экскаватор, но в труднодоступных зонах, где никакая техника справиться не может, нам приходится работать вручную. Мы на пожертвования пытаемся выкупить вездеход, на котором перевозим мешки с мазутом и бытовым мусором с берега, где его собираем, к доступным для техники МЧС местам. Мы, волонтеры, даже против применения сита и другой механизации: когда мазут просеивают, он дробится на мелкие частицы, оседает в песке, и потом вода и ветер уносят только песок, а сам нефтяной слой остается. Поэтому мы все убираем руками», - рассказал Кирпа корреспонденту «Кавказского узла».

По словам волонтера, на глубине одного метра под песком остаются еще тонны мазута. «Особенно много залежей под камнями, откуда их приходится выковыривать вручную. При штормах на берег выбрасывает новые партии мазута», - пояснил он.

Штаб нуждается в волонтерах

Вокруг затонувших частей танкеров, один из которых разрезали, в сентябре планируется установка коффердамов - ограждений, призванных предотвратить новый разлив мазута во время его откачки из танкеров. Как пояснил Кирпа, коффердам - огромный надувной или металлический «контейнер», который обрамляет танкер или его отсек под водой как второй корпус, создавая герметичное пространство, отделенное от остальной воды. «Нефть остается в пределах коффердама, ее можно потом откачивать. Эта технология предотвращает разлив нефти, но нас предупредили что надо быть готовыми к тому что собрать всю нефть будет невозможно и часть мазута попадет в море и тогда работы прибавится как раз в тех труднодоступных местах, где мы и работаем. Мы активны на 20 км. берега, но мониторим все 40 км. С сентября нам потребуется большое количество волонтеров, так как выбросов на берег будет больше, чем зимой. Поэтому нам особенно нужны волонтеры в ближайшее время», - говорит руководитель штаба.

Металлоконструкции защитных саркофагов (кофферадамов) для ликвидации последствий крушения танкеров у Керченского пролива готовы и отгружены в порт Новороссийск, где ведется их сборка сообщил 20 августа ТАСС. Общий объем металлоконструкций составил 2,8 тысяч тонн, габариты конструкций сопоставимы с пятиэтажным домом.

Волонтерам, желающим присоединиться к штабу «Дельфины», необходимо зарегистрироваться на волонтерской платформе «Добро» и связаться с активистами штаба по указанным в Telegram контактам за два дня до приезда в поселок Волна, чтобы они смогли обеспечить размещение и решить другие организационные вопросы. Для размещения в гостинице нужно прислать координатору штаба паспортные данные. Штаб обеспечивает экипировкой и необходимым оборудованием для ручной раскопки залежей мазута в песке, добавил Кирпа.

Координатор штаба Марина Кузнецова рассказала, что приехала на Кубань как волонтер из Санкт Петербурга еще в январе и с тех пор ее связь со штабом остается неразрывной со штабом, несмотря на место жительства. Она уточнила, что «Дельфины» существуют только на пожертвования - на них обеспечиваются жилье, питание и инструменты.

«Мы начали работать на побережье в январе 2025 года. Все держится на пожертвованиях: проживание для волонтеров бесплатно, питание организовано силами штаба. Волонтеры приезжают со всех уголков России, местные жители участия в волонтерстве практически не принимают. Самые сложные - дикие пляжи без населенных пунктов, именно там невозможно провести технику и там мы и работаем», - сказала координатор штаба корреспонденту «Кавказского узла».. По словам Кузнецовой, 20 волонтеров, которые сейчас есть, крайне мало для очистки 40 километров берега, тем более, что часть из них занимаются организацией питания для остальных членов команды.

По сведениям Кузнецовой и Кирпа, штаб «Сети, сито, лопата», также много сделавший для очистки диких пляжей от мазута, больше не выходит на связь. Корреспонденту «Кавказского узла» также не удалось связаться с представителями этого объединения. В последнем сообщении Telegram-канала штаба от 9 августа сообщается, что у его волонтеров настал «период поездок-отпусков». « С 17 января работаем на Бугазской косе (участок от «гирло» в сторону Веселовки). Ставим сети Каляева, просеиваем песок через наши сита «Мольберт», ищем «пироги» и выкапываем их. Заодно и мусор убираем», - говорится в описании проекта «Сети, сито, лопата».

Власти прогнали волонтеров с официальных пляжей

Кубанских волонтеров власти убрали с пляжей еще весной, утверждает руководитель ТОС «Маяк» в Анапе Елена Лейтан, которая стояла во главе волонтерского движения с момента экокатастрофы. «Сейчас на пляжах работает только техника. По моей информации, аккредитованная в Росприроднадзоре техника представлена шестью единицами, и именно они ведут работы. Всех волонтеров с пляжей убрали. Я лично хожу на мониторинг и могу сказать: кроме техники и МЧС там никого нет. Волонтеров, как я сказала, на пляже нет с апреля», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла».

Лидер движения «Анапа Гражданская» Олег Янцен пояснил, что с волонтерами штабов «Дельфины» и «Сети, сито, лопата» активисты из Анапы не пересекались. «На самом пике проблемы мы работали непосредственно в Анапе, и у нас хватало своих групп - кто-то занимался птицами, кто-то чистил берег. Были разные объединения, «Зеленый патруль» и другие. А «Сети, сито, лопата» и «Дельфины» всегда находились в стороне от уборки благоустроенных пляжей возможно что нам не удавалось с ними пересекаться. Сейчас тема мазута стала вялотекущей, и лично я с представителями этих групп не знакомился. Нам фактически ничего не известно о них», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По словам активиста из Анапы Ильи Гоголинского, на благоустроенных пляжах отдыхающие уже купаются. Он также не знаком с представителями штабов «Сети, сито, лопата» и «Дельфины». «Могу только сказать, что людей на улицах Анапы стало больше, на официальных пляжах мазута почти нет. Уборка продолжается силами властей, работает техника, волонтеров не допускают. Природа самоочищается, выбрасывая на берег то, что не должно быть в воде. Власти то, что выбрасывает море, убирают на берегу сами своей техникой», - пояснил он.

Волонтер из Витязево Светлана Ильина утверждает, что ситуация на диких пляжах иная. По ее мнению, волонтеры сделали очень много, своими силами и за свой счет, но проблема остается. «Внимание властей сосредоточено на официальных пляжах, а дикие остаются грязными. Там в песке и в воде до сих пор попадается мазут, хотя и в небольших количествах. Запахов нет, но следы загрязнения остаются. Все были сосредоточены на спасении благоустроенных пляжей, куда едет на отдых народ, поэтому был такой ажиотаж. Анапчане выходили сами волонтерить потому что для них сезон и чистые пляжи - это деньги и способ выжить. А что касается диких пляжей и поселений с малым количеством людей, то власти и волонтеры на эти пляжи не обращали внимания и многие про них не знают. А ведь розлив мазута произошел на огромной территории и убирать надо везде. Я слышала про «Дельфинов» и «Сети, сито, лопата». Думаю что они молодцы, потому что взялись убирать самые сложные участки, о них мало кто знает и мало кто из спонсирует наверное», - отметила Ильина.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

