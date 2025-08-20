×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:48, 20 августа 2025

Оперштаб рапортовал об отсутствии выбросов мазута в Анапе

Пляж в Анапе. 20 августа 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13983

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оперштаб Краснодарского края не нашел новых выбросов мазута за последнюю неделю, а Роспотребнадзор заявил, что вода от Геленджика до Абхазии чистая. Тем временем анапский санаторий рекомендовал постояльцам ходить на пляжи в бахилах.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 12 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Ученые субтропического центра РАН сообщили о нормализации концентрации нефтепродуктов близ Витязево, но констатировали изменение химического состава макроводорослей и влияние мазута на популяцию мидий.

В Анапе с 11 по 19 августа новых выбросов мазута не обнаружили, сообщил сегодня в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края, сообщив, что это данные по результатам ежедневного мониторинга береговой линии.

Роспотребнадзор не обнаружил никаких отклонений от нормативов в пробах воды Черного и Азовского морей, отобранных после происшествия с разливом мазута на участке от Геленджика до Абхазии, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Листовка в санатории "Каникулы в Анапе". Скриншот фото из Telegram-канала "Анапа в объективе: блог Дениса" от 17.08.25, https://t.me/anapabloger/4662"Все наши прогнозы по локализации загрязнения пляжей Анапы и Темрюкского района подтвердились. На сегодняшний день в воде Черного моря от Геленджика до границы с Абхазией никаких отклонений от норм нет", - процитировал ее слова "Интерфакс".

При этом руководство санатория "Каникулы в Анапе" рекомендует постояльцам использовать бахилы про посещении пляжей. "Уважаемые гости! В связи со сложившейся ситуацией разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, убедительно просим вас воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни", - говорится в одном из объявлений, фотография которого приведена 17 августа в Telegram-канале "Анапа в объективе: блог Дениса".

"Пожалуйста, наденьте бахилы при посещении пляжа", - говорится в другой листовке.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
09:47, 20 августа 2025
Шесть БПЛА сбиты ночью на юге России
Александр Чернов. Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
04:49, 20 августа 2025
Имущество на 13 миллиардов рублей конфисковано у бывшего судьи из Краснодара
Российские военные. Кадр видео Минобороны России https://t.me/mod_russia/39323
22:55, 19 августа 2025
Признанные человеческие потери юга России на Украине превысили 7250
20:02, 19 августа 2025
Жители Новороссийска потребовали вернуть статус своей земле
Пляж отеля "Мореми". Фото: https://moremehotel.ru/galleries/obshchee/plyazh/#386-1
14:50, 19 августа 2025
Суд обязал отель в Анапе вернуть деньги волгоградке за путевку
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Сергей Давидис. Фото: https://memorialcenter.org/
20 августа 2025, 10:50
Сергей Давидис осужден заочно

Армянская церковь в Бердзоре, май 2022 года. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла".
19 августа 2025, 20:58
Книга об утраченных памятниках Нагорного Карабаха издана в Ереване

Зарема Мусаева. Фото: https://chechnyatoday.com/news/387769
19 августа 2025, 15:31
Защита обжаловала приговор Зареме Мусаевой

Аршад Ханкишиев. Фото: https://www.instagram.com/p/DNhaL4cNyyF/ принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России
19 августа 2025, 11:50
Источники сообщили о лишении гражданства России азербайджанского бизнесмена

Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Показать больше