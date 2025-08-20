Оперштаб рапортовал об отсутствии выбросов мазута в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оперштаб Краснодарского края не нашел новых выбросов мазута за последнюю неделю, а Роспотребнадзор заявил, что вода от Геленджика до Абхазии чистая. Тем временем анапский санаторий рекомендовал постояльцам ходить на пляжи в бахилах.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 12 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Ученые субтропического центра РАН сообщили о нормализации концентрации нефтепродуктов близ Витязево, но констатировали изменение химического состава макроводорослей и влияние мазута на популяцию мидий.

В Анапе с 11 по 19 августа новых выбросов мазута не обнаружили, сообщил сегодня в своем Telegram-канале оперштаб Краснодарского края, сообщив, что это данные по результатам ежедневного мониторинга береговой линии.

Роспотребнадзор не обнаружил никаких отклонений от нормативов в пробах воды Черного и Азовского морей, отобранных после происшествия с разливом мазута на участке от Геленджика до Абхазии, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"Все наши прогнозы по локализации загрязнения пляжей Анапы и Темрюкского района подтвердились. На сегодняшний день в воде Черного моря от Геленджика до границы с Абхазией никаких отклонений от норм нет", - процитировал ее слова "Интерфакс".

При этом руководство санатория "Каникулы в Анапе" рекомендует постояльцам использовать бахилы про посещении пляжей. "Уважаемые гости! В связи со сложившейся ситуацией разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, убедительно просим вас воздержаться от посещения пляжей в ближайшие дни", - говорится в одном из объявлений, фотография которого приведена 17 августа в Telegram-канале "Анапа в объективе: блог Дениса".

"Пожалуйста, наденьте бахилы при посещении пляжа", - говорится в другой листовке.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

