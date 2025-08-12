×

19:56, 12 августа 2025

Власти Кубани рапортовали об отсутствии выбросов мазута на берегу

Пляж Анапы. 12 августа 2025 г. Фото: https://t.me/opershtab23/13963

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В течение трех недель подряд власти Краснодарского края отчитываются об отсутствии новых выбросов мазута в Анапе. Волонтеры зафиксировали улучшение ситуации в поселке Волна.

"Кавказский узел" писал, что с 25 июля до 5 августа власти не зафиксировали на побережье Анапы новых выбросов мазута, хотя волонтеры в этот период заявляли, что выбросы продолжаются. 4 августа волонтерский штаб подтвердил, что на пляжах Тамани продолжаются локальные выбросы нефтепродуктов, загрязнения видны и на спутниковых снимках. Ученые субтропического центра РАН сообщили о нормализации концентрации нефтепродуктов близ Витязево, но констатировали изменение химического состава макроводорослей и влияние мазута на популяцию мидий.

Новых выбросов мазута в Анапе с 5 по 11 августа обнаружено не было, отчитался сегодня оперштаб Кубани, сославшись на данные ежедневного мониторинга береговой линии.

Последний раз власти сообщали о выявленных выбросах 23 июля, тогда сгустки нефтепродуктов были обнаружены в Темрюкском районе, в районе поселка Волна и поселка Артющенко. Волонтеры штаба "Дельфины" 11 августа сообщили, что на пляжах поселка Волна ситуация улучшилась - с 4 по 10 августа они не нашли там новых загрязнений. 

По информации штаба, в течение последней недели на побережье Темрюкского района работали до 16 волонтеров - "единичных добровольцев". На пляже Белая гора в поселке Артющенко они продолжили расчистку старых мазутных загрязнений - затвердевших фракций нефтепродуктов и мазутных луж под камнями. 

"В целом за неделю удалось собрать 293 мешка мазута (более десяти тонн)", - говорится в сообщении Telegram-канала штаба.

Отдыхающие в Анапе продолжают купаться в море, несмотря на закрытие пляжей. "Покупался, море чистое!" - написал сегодня в своем канале блогер Макс Анапский. 

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

В результате экокатастрофы Роспотребнадзор признал непригодными для отдыха 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района. Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

Автор: "Кавказский узел"

