Боец со Ставрополья убит в боевых действиях

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Панченко из Апанасенковского округа убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 912 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 13 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 911 бойцов из Ставропольского края. В тот день глава Апанасенковского округа сообщил, что убит сержант Константин Сырчиков из села Дивного.

В военной операции убит Сергей Панченко, его близким передана медаль "Участнику специальной военной операции", сообщил в своем телеграм-канале глава Апанасенковского округа.

Подробностей биографии и гибели бойца чиновник не привел. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 912 бойцов со Ставрополья.

